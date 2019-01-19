Красноярец угнал от крещенской купели автомобиль с семилетним ребёнком внутри

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Супруги из Красноярского края приехали к одной из купелей на Крещение, оставив в машине своего семилетнего ребёнка; злоумышленник не заметил малыша и угнал автомобиль.

Жители Красноярска обратились в полицию с заявлением об угоне автомобиля от купели в посёлке Солонцы. Супруги рассказали, что приехали совершить омовение в праздник, а своего семилетнего ребёнка оставили в машине. Когда вернулись на место, не обнаружили ни автомобиля, ни сына.

Ориентировка была немедленно передана всем наружным нарядам полиции. Пока шли поиски злоумышленника, родители смогли дозвониться по мобильному телефону до сына, который примерно описал, где находится.

Выяснилось, что злоумышленник, вскрыв автомобиль, не заметил на заднем сидении спящего мальчика. Обнаружил ребёнка он только в Красноярске, поэтому сразу бросил автомобиль и убежал. Через полчаса после угона ребёнка вернули родителям сотрудники ГИБДД, он не пострадал.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска через несколько часов установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний житель Красноярска, ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотических средств», — сообщает пресс-служба МВД РФ.