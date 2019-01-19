1 балл
-3
66.33 75.58
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Красноярец угнал от крещенской купели автомобиль с семилетним ребёнком внутри

вчера 20:15 Хроника 0 Коммент.

Долги, взятки и «Космос» - Итоги недели Сиб.фм

вчера 18:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 3% молочной продукции плохого качества

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Памятник Сталину в Новосибирске откроют ко Дню Победы

вчера 14:26 Общество 0 Коммент.

Полуфиналы и финал МЧМ-2023 по хоккею пройдут в Новосибирске

вчера 13:29 Общество 0 Коммент.

Более 40 тысяч человек окунулись в иордани в Новосибирске

вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну

вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

В прорубь с головой

19.01.2019 Общество 0 Коммент.

У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей

19.01.2019 Хроника 0 Коммент.

«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

19.01.2019 Общество 0 Коммент.

Уникальные фигуры животных из щепы и стружек выставили новосибирском Музее природы

19.01.2019 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

19.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

19.01.2019 Общество 0 Коммент.

36 % новосибирцев мечтают жить среди природы, а не в городе

19.01.2019 Недвижимость 0 Коммент.

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

18.01.2019 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Красноярец угнал от крещенской купели автомобиль с семилетним ребёнком внутри

Рубрика: проиcшествия

20.01.2019 20:15

фото с сайта pixabay.com

Супруги из Красноярского края приехали к одной из купелей на Крещение, оставив в машине своего семилетнего ребёнка; злоумышленник не заметил малыша и угнал автомобиль. 

Жители Красноярска обратились в полицию с заявлением об угоне автомобиля от купели в посёлке Солонцы. Супруги рассказали, что приехали совершить омовение в праздник, а своего семилетнего ребёнка оставили в машине. Когда вернулись на место, не обнаружили ни автомобиля, ни сына. 

Ориентировка была немедленно передана всем наружным нарядам полиции. Пока шли поиски злоумышленника, родители смогли дозвониться по мобильному телефону до сына, который примерно описал, где находится.  

Выяснилось, что злоумышленник, вскрыв автомобиль, не заметил на заднем сидении спящего мальчика. Обнаружил ребёнка он только в Красноярске, поэтому сразу бросил автомобиль и убежал. Через полчаса после угона ребёнка вернули родителям сотрудники ГИБДД, он не пострадал. 

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска через несколько часов установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний житель Красноярска, ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотических средств», — сообщает пресс-служба МВД РФ. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угон».  Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в октябре в Новосибирске пациент больницы угнал карету скорой помощи.

Теги: полиция автомобили

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Красноярец угнал от крещенской купели автомобиль с семилетним ребёнком внутри

вчера 20:15 Хроника 0 Коммент.

Долги, взятки и «Космос» - Итоги недели Сиб.фм

вчера 18:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 3% молочной продукции плохого качества

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Памятник Сталину в Новосибирске откроют ко Дню Победы

вчера 14:26 Общество 0 Коммент.

Полуфиналы и финал МЧМ-2023 по хоккею пройдут в Новосибирске

вчера 13:29 Общество 0 Коммент.

Более 40 тысяч человек окунулись в иордани в Новосибирске

вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну

вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

В прорубь с головой

19.01.2019 Общество 0 Коммент.

У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей

19.01.2019 Хроника 0 Коммент.

«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

19.01.2019 Общество 0 Коммент.

Уникальные фигуры животных из щепы и стружек выставили новосибирском Музее природы

19.01.2019 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

19.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

19.01.2019 Общество 0 Коммент.

36 % новосибирцев мечтают жить среди природы, а не в городе

19.01.2019 Недвижимость 0 Коммент.

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

18.01.2019 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
13.11.2018

Что будет с ценами на бензин после «заморозки»

В обм...

Читать далее
Image
05.11.2018

Что ищут следователи у Сергея Штельмаха

В качестве повода...

Читать далее
Image
17.08.2018

Давно не пользуюсь навигаторами

В Новосибирске определили лучше...

Читать далее
Image
30.04.2018

Монстрация 2018: без сучка и задоринки

Как дурацкие лозунги ста...

Читать далее
Image
06.04.2018

Беспощадный сбор

Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...

Читать далее
Image
05.04.2018

Курс на вытрезвление

Зачем Новосибирску нужны спецучреждения для пьяниц...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру вчера 09:48 В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей 18.01.2019 Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца 15.01.2019 Сибирякам запретили прогревать машины во дворах 15.01.2019

Популярное

Image

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два м...

Image

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

Image

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 год...

Image

В Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру

Image

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

Image

Скандал на борту и в интернете: дебошира рейса «Бангкок – Новосиб...

Image

Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосиби...

Image

Сибирякам запретили прогревать машины во дворах

Image

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей

Image

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

Image

Любителей баров и ночных прогулок проверят на ВИЧ в Новосибирске

Image

В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

Image

Полиция опубликовала видео с 50-летним грабителем секс-шопов