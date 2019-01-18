Памятник Сталину в Новосибирске откроют ко Дню Победы

фото со страницы Алексея Денисюка во "ВКонтакте"

Представитель инициативной группы по установке памятника генералиссимусу Алексей Денисюк показал, как будут выглядеть постамент и бюст Иосифа Сталина.

Вчера, 19 января, Алексей Денисюк на своей странице во “ВКонтакте” разместил пост с визуализацией памятника Сталину. Участник инициативной группы отметил, что монумент появится к 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Вот так примерно будет выглядеть памятник И.В. Сталину по ул. Большевистская, 29. Визуализация из эскизного проекта. В это воскресенье проведём собрание инициативной группы и на следующей неделе обратимся в мэрию за согласованием», — сообщил Денисюк.

Пока на эскизе сам памятник и постамент, но инициатор отмечает, что при оформлении территории вокруг вероятнее всего будут разбиты клумбы с цветами. Монумент будет расположен на частной территории новосибирского обкома КПРФ, так как художественный совет областного центра не согласовал установку на общественной территории.