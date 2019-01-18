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Памятник Сталину в Новосибирске откроют ко Дню Победы

Рубрика: общество

20.01.2019 14:26

фото со страницы Алексея Денисюка во "ВКонтакте"

Представитель инициативной группы по установке памятника генералиссимусу Алексей Денисюк показал, как будут выглядеть постамент и бюст Иосифа Сталина. 

Вчера, 19 января, Алексей Денисюк на своей странице во “ВКонтакте” разместил пост с визуализацией памятника Сталину. Участник инициативной группы отметил, что монумент появится к 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

«Вот так примерно будет выглядеть памятник И.В. Сталину по ул. Большевистская, 29. Визуализация из эскизного проекта. В это воскресенье проведём собрание инициативной группы и на следующей неделе обратимся в мэрию за согласованием», — сообщил Денисюк. 

Пока на эскизе сам памятник и постамент, но инициатор отмечает, что при оформлении территории вокруг вероятнее всего будут разбиты клумбы с цветами. Монумент будет расположен на частной территории новосибирского обкома КПРФ, так как художественный совет областного центра не согласовал установку на общественной территории. 

Напомним, установка и содержание памятника пройдёт за счёт собственных средств КПРФ.

Теги: памятники общественники КПРФ

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Предложить новость

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В Новосибирске 3% молочной продукции плохого качества

сегодня 16:36 Общество 0 Коммент.

Памятник Сталину в Новосибирске откроют ко Дню Победы

сегодня 14:26 Общество 0 Коммент.

Полуфиналы и финал МЧМ-2023 по хоккею пройдут в Новосибирске

сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

Более 40 тысяч человек окунулись в иордани в Новосибирске

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

В прорубь с головой

вчера 21:01 Общество 0 Коммент.

У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальные фигуры животных из щепы и стружек выставили новосибирском Музее природы

вчера 14:17 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

вчера 13:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

вчера 11:35 Общество 0 Коммент.

36 % новосибирцев мечтают жить среди природы, а не в городе

вчера 10:32 Недвижимость 0 Коммент.

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

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В Новосибирске продавщицу колбасы осудили за взятку в 500 рублей

18.01.2019 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

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