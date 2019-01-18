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Полуфиналы и финал МЧМ-2023 по хоккею пройдут в Новосибирске

Рубрика: общество

20.01.2019 13:29

фото с сайта pixabay.com

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель подтвердил, что главные игры молодёжного чемпионата пройдут в Новосибирске, а не в Омске. 

Рене Фазель прибыл в Казань на Матч звёзд КХЛ. При общении с журналистами, он сообщил, что участие Омска в МЧМ-2023 — выигрышное для города решение. Но главные игры чемпионата всё же пройдут в Новосибирске. 

«Мы все знаем проблемы Омска, что там сейчас нет арены. Это хорошая возможность для города, чтобы построить её. От этой ситуации выиграют все стороны. В Новосибирске в любом случае будет играть сборная России, там пройдут полуфиналы и финал», — цитирует Фазеля championat.com. 

В Новосибирске к молодёжному чемпионату тоже будет построена ледовая арена. На её возведение в областном бюджете заложено 1,3 миллиарда рублей, федерация добавит ещё 300 миллионов.  

Напомним, в декабре губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказал своё мнение о разделении игр между Новосибирском и Омском.

Теги: хоккей Чемпионат мира 2023

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Более 40 тысяч человек окунулись в иордани в Новосибирске

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сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру

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В прорубь с головой

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У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

«Лидеров России» выбирают в Новосибирске

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальные фигуры животных из щепы и стружек выставили новосибирском Музее природы

вчера 14:17 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы отмечают Крещение нырянием в прорубь

вчера 13:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начинается отборочный этап на Всероссийские Дельфийские игры

вчера 11:35 Общество 0 Коммент.

36 % новосибирцев мечтают жить среди природы, а не в городе

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В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных

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18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Работящий мужчина: характеристика типичного преступника в Новосибирской области

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Автобусную остановку в Мочище придётся ждать до 2022 года

18.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял второе место по темпам роста зарплаты

18.01.2019 Работа 0 Коммент.

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