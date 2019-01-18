Полуфиналы и финал МЧМ-2023 по хоккею пройдут в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну
У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей
В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных
Полуфиналы и финал МЧМ-2023 по хоккею пройдут в НовосибирскеРубрика: общество
20.01.2019 13:29
фото с сайта pixabay.com
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель подтвердил, что главные игры молодёжного чемпионата пройдут в Новосибирске, а не в Омске.
Рене Фазель прибыл в Казань на Матч звёзд КХЛ. При общении с журналистами, он сообщил, что участие Омска в МЧМ-2023 — выигрышное для города решение. Но главные игры чемпионата всё же пройдут в Новосибирске.
«Мы все знаем проблемы Омска, что там сейчас нет арены. Это хорошая возможность для города, чтобы построить её. От этой ситуации выиграют все стороны. В Новосибирске в любом случае будет играть сборная России, там пройдут полуфиналы и финал», — цитирует Фазеля championat.com.
В Новосибирске к молодёжному чемпионату тоже будет построена ледовая арена. На её возведение в областном бюджете заложено 1,3 миллиарда рублей, федерация добавит ещё 300 миллионов.
Напомним, в декабре губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказал своё мнение о разделении игр между Новосибирском и Омском.
Комментарии
Лента новостей
Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну
У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей
В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных
Статьи по теме
Лёд на сто миллионов
В Новосибирске определили проектировщика многофункцио...
Новости по теме
Популярное