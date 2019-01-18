Полуфиналы и финал МЧМ-2023 по хоккею пройдут в Новосибирске

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель подтвердил, что главные игры молодёжного чемпионата пройдут в Новосибирске, а не в Омске.

Рене Фазель прибыл в Казань на Матч звёзд КХЛ. При общении с журналистами, он сообщил, что участие Омска в МЧМ-2023 — выигрышное для города решение. Но главные игры чемпионата всё же пройдут в Новосибирске.

«Мы все знаем проблемы Омска, что там сейчас нет арены. Это хорошая возможность для города, чтобы построить её. От этой ситуации выиграют все стороны. В Новосибирске в любом случае будет играть сборная России, там пройдут полуфиналы и финал», — цитирует Фазеля championat.com.

В Новосибирске к молодёжному чемпионату тоже будет построена ледовая арена. На её возведение в областном бюджете заложено 1,3 миллиарда рублей, федерация добавит ещё 300 миллионов.