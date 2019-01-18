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В Новосибирске 3% молочной продукции плохого качества

Рубрика: общество

20.01.2019 16:36

фото с сайта pixabay.com

За 2018 год Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области проверило 981 пробу молока и молочной продукции, из них 29 оказались низкого качества. 

В минувшем году специалисты областного Роспотребнадзора исследовали на 234 пробы больше, чем в 2017 году. Однако некачественной продукции оказалось в 2 раза меньше. Тем не менее, 29 проб не соответствовали нормативам по физико-химическим показателям. Материалы по нарушениям производителей, находящихся за пределами Новосибирской области, направлены в соответствующие субъекты РФ. 

«По установленным нарушениям составлен 431 протокол об административных правонарушениях. Изъято из оборота 62 партии молочной продукции общим весом 149 килограммов по причине отсутствия маркировки, истекшего срока годности и нарушения условий хранения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

Для предоставления населению полной информации в период с 21 января по 4 февраля будет организована «горячая линия», где специалисты управления ответят на все вопросы по качеству и безопасности молочной продукции и срокам годности. Звонок на номер 8-800-350-5060 бесплатный.

Напомним, в прошлом году в Новосибирской области выявлены семь предприятий — производителей молока, которые не существовали по заявленным адресам. 

Теги: продукты Роспотребнадзор производство

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