В Новосибирске спасены 170 хищных птиц за год

Лента новостейПредложить новость
Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну
У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей
В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных
В Новосибирске спасены 170 хищных птиц за годРубрика: общество
20.01.2019 12:12
фото со страницы Центра реабилитации диких животных во "Вконтакте"
Всего в 2018 году в Центр реабилитации диких животных поступили более 430 пациентов, 206 успешно возвращены в природу.
В прошедшем году специалисты центра оказали помощь 170 хищным птицам: чёрным коршунам, ястребам, совам, соколам и сычам. Помогают как взрослым, так и птенцам. Так, в прошлом году в гнёзда к приёмным родителям были подсажены пять совят и один коршунёнок. А из 11 принесённых слётков, восемь получили необходимую медицинскую помощь, остальные были здоровы.
Среди нехищных птиц пациентами центра стали пернатые 51 вида. Зачастую это обычные синицы, воробьи, дрозды, горихвостки, вороны. В 2018 году попали на реабилитацию также «мигранты».
«Много в этом году было козодоев и вальдшнепов во время их осенней миграции. Эти птицы летят ночью, и, пролетая через Новосибирск, регулярно попадают в беду, ошеломлённые ночным светом и отражениями в фасадах зданий», — говорится в сообщении центра на официальной странице во «ВКонтакте».
Мелких млекопитающих среди пациентов было значительно меньше. Реабилитацию проходили шесть видов — белки, летучие мыши, ежи, зайцы. Всего спасены 27 особей. К тому же специалисты выкормили пять бельчат и детёныша ласки.
Не всех пострадавших удается спасти, а некоторые становятся инвалидами и не способны к выживанию в дикой природе. Поэтому для таких пациентов (в прошлом году их было 33) центр подыскивает заботливых хозяев. В дикую природу возвращены после выздоровления 206 особей.
«Ещё 26 пациентов до сих пор находятся у нас на лечении или зимовке. Это 1 поползень, 5 коршунов, 3 канюка, 5 болотных сов и одна ушастая. На интенсивной терапии находятся ястреб-тетеревятник и длиннохвостая неясыть, ещё три неясыти готовятся к выпуску в уличный вольер, также у нас зимуют три летучие мышки», — уточняют в центре.
Напомним, об одной из историй спасения совы мы рассказывали в декабре.
Комментарии
Лента новостей
Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну
У престарелой омички под предлогом снятия порчи украли 900 000 рублей
В Новосибирске начнут продавать первый в стране душ для лежачих больных
Статьи по теме
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Новости по теме
Популярное