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В Новосибирске спасены 170 хищных птиц за год

Рубрика: общество

20.01.2019 12:12

фото со страницы Центра реабилитации диких животных во "Вконтакте"

Всего в 2018 году в Центр реабилитации диких животных поступили более 430 пациентов, 206 успешно возвращены в природу. 

В прошедшем году специалисты центра оказали помощь 170 хищным птицам: чёрным коршунам, ястребам, совам, соколам и сычам. Помогают как взрослым, так и птенцам. Так, в прошлом году в гнёзда к приёмным родителям были подсажены пять совят и один коршунёнок. А из 11 принесённых слётков, восемь получили необходимую медицинскую помощь, остальные были здоровы. 

Среди нехищных птиц пациентами центра стали пернатые 51 вида. Зачастую это обычные синицы, воробьи, дрозды, горихвостки, вороны. В 2018 году попали на реабилитацию также «мигранты» 

«Много в этом году было козодоев и вальдшнепов во время их осенней миграции. Эти птицы летят ночью, и, пролетая через Новосибирск, регулярно попадают в беду, ошеломлённые ночным светом и отражениями в фасадах зданий», — говорится в сообщении центра на официальной странице во «ВКонтакте» 

Мелких млекопитающих среди пациентов было значительно меньше. Реабилитацию проходили  шесть видов — белки, летучие мыши, ежи, зайцы. Всего спасены 27 особей. К тому же специалисты выкормили пять бельчат и детёныша ласки.  

Не всех пострадавших удается спасти, а некоторые становятся инвалидами и не способны к выживанию в дикой природе. Поэтому для таких пациентов (в прошлом году их было 33) центр подыскивает заботливых хозяев. В дикую природу возвращены после выздоровления 206 особей. 

«Ещё 26 пациентов до сих пор находятся у нас на лечении или зимовке. Это 1 поползень, 5 коршунов, 3 канюка, 5 болотных сов и одна ушастая. На интенсивной терапии находятся ястреб-тетеревятник и длиннохвостая неясыть, ещё три неясыти готовятся к выпуску в уличный вольер, также у нас зимуют три летучие мышки», — уточняют в центре. 

Напомним, об одной из историй спасения совы мы рассказывали в декабре.  

Теги: помощь животные птицы

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