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В Новосибирске спешащий пешеход угодил под колёса

Рубрика: проиcшествия

21.01.2019 07:32

фото со страницы "АСТ-54" во "Вконтакте"

В Ленинском районе Новосибирска рядом с автобусной остановкой автомобиль сбил пешехода. 

Сообщение о происшествии появилось в паблике новосибирской службы эвакуации “АСТ-54” во “ВКонтакте. Очевидцы происшествия рассказали, что на пешеходном переходе возле спорткомплекса “Заря” автомобиль Chevrolet Niva сбил человека. 

Известно, что пешеход неожиданно выскочил из-за автобуса и водитель не успел затормозить. Пострадавшего в больницу увезла “скорая помощь”. Водитель автомобиля также остался на месте, с ним работают сотрудники полиции. 

Местные жители отмечают, что переходить дорогу в этом месте действительно опасно, потому что водители никогда не пропускают пешеходов. Даже на переходе. Водители — подписчики паблика, в свою очередь, встали на сторону водителя. Они считают, что пешеход нарушил правила дорожного движения, резко выскочив из-за автобуса и не убедившись, что его пропускают.

Напомним, в ноябре новосибирец "убегал от дьявола" и стал виновником крупного ДТП.

Теги: ДТП ГИБДД

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Предложить новость

Новосибирцы на весь день остались без горячей воды

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Новосибирский борец Роман Власов стал чемпионом России

сегодня 13:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирская сквошистка впервые выиграла значимый турнир

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Барнаульцы снова остались без горячей воды и тепла

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец убил жену на глазах сына

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском театре пройдёт выставка в поддержку феминизма в драматургии

сегодня 11:35 Афиша 0 Коммент.

Бензин в Новосибирске подорожал на 9,5% за год, газовое топливо - на 34%

сегодня 08:21 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске спешащий пешеход угодил под колёса

сегодня 07:32 Хроника 0 Коммент.

Красноярец угнал от крещенской купели автомобиль с семилетним ребёнком внутри

вчера 20:15 Хроника 0 Коммент.

Долги, взятки и «Космос» - Итоги недели Сиб.фм

вчера 18:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 3% молочной продукции плохого качества

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Памятник Сталину в Новосибирске откроют ко Дню Победы

вчера 14:26 Общество 0 Коммент.

Полуфиналы и финал МЧМ-2023 по хоккею пройдут в Новосибирске

вчера 13:29 Общество 0 Коммент.

Более 40 тысяч человек окунулись в иордани в Новосибирске

вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

В прорубь с головой

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