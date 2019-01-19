В Новосибирске спешащий пешеход угодил под колёса

Сообщение о происшествии появилось в паблике новосибирской службы эвакуации “АСТ-54” во “ВКонтакте”. Очевидцы происшествия рассказали, что на пешеходном переходе возле спорткомплекса “Заря” автомобиль Chevrolet Niva сбил человека.

Известно, что пешеход неожиданно выскочил из-за автобуса и водитель не успел затормозить. Пострадавшего в больницу увезла “скорая помощь”. Водитель автомобиля также остался на месте, с ним работают сотрудники полиции.

Местные жители отмечают, что переходить дорогу в этом месте действительно опасно, потому что водители никогда не пропускают пешеходов. Даже на переходе. Водители — подписчики паблика, в свою очередь, встали на сторону водителя. Они считают, что пешеход нарушил правила дорожного движения, резко выскочив из-за автобуса и не убедившись, что его пропускают.

Напомним, в ноябре новосибирец "убегал от дьявола" и стал виновником крупного ДТП.