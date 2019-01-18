В Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру

фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Сотрудники полиции по горячим следам задержали 23-летнего грабителя, который дважды за день ограбил квартиру своего знакомого.

Сообщение о преступлении поступило в отдел полиции в пятницу, 18 февраля. Житель Заельцовского района рассказал, что на него в собственной квартире напал знакомый, выбив дверь. Пострадавшего он избил металлической трубой и забрал шесть тысяч рублей. Полицейские составили ориентировку на грабителя и передали всем наружным постам полиции.

Вскоре пострадавший вновь позвонил в полицию и сообщил, что злоумышленник вернулся. Он снова выбил дверь, но теперь уже забрал два ноутбука и сотовый телефон.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 «Заельцовский» УМВД России по городу Новосибирску установили причастность подозреваемого к двум преступлениям и местонахождение злоумышленника. Грамотно спланировав действия, оперативники задержали мужчину. Им оказался 23-летний житель Заельцовского района, два месяца назад освободившийся из мест лишения свободы», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.