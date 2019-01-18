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В Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру

Рубрика: проиcшествия

20.01.2019 09:48

фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Сотрудники полиции по горячим следам задержали 23-летнего грабителя, который дважды за день ограбил квартиру своего знакомого. 

Сообщение о преступлении поступило в отдел полиции в пятницу, 18 февраля. Житель Заельцовского района рассказал, что на него в собственной квартире напал знакомый, выбив дверь. Пострадавшего он избил металлической трубой и забрал шесть тысяч рублей. Полицейские составили ориентировку на грабителя и передали всем наружным постам полиции. 

Вскоре пострадавший вновь позвонил в полицию и сообщил, что злоумышленник вернулся. Он снова выбил дверь, но теперь уже забрал два ноутбука и сотовый телефон. 

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 «Заельцовский» УМВД России по городу Новосибирску установили причастность подозреваемого к двум преступлениям и местонахождение злоумышленника. Грамотно спланировав действия, оперативники задержали мужчину. Им оказался 23-летний житель Заельцовского района, два месяца назад освободившийся из мест лишения свободы», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. 

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Кража», решается вопрос об избрании меры пресечения.Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Пострадавших от его действий просят обратиться по телефонам: 8 (383) 232-10-02, 232-10-74, 232-10-76.

Напомним, в Новосибирске мужчина, угрожая ножом, ограбил два магазина интимных товаров.

Теги: кражи преступность полиция гу мвд

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