77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

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Новосибирская пенсионерка решила необычно отметить Рождество – вместо того, чтобы окунуться в купель, она устроила заплыв в ледяной воде самого глубокого озера в мире.

Пенсионерка Любовь Зозуленко начала заниматься моржеванием в 69 лет. В этом году, узнав о так называемых рождественских «пронырах», решила в них поучаствовать – сообщает телеканал «МИР 24».

Под водой женщину сопровождали дайверы. Она проплыла 10 метров и успешно вынырнула в соседней проруби. Участники заплыва устроили ей настоящую овацию. После финиша пенсионерка призналась, что в этом году отметила лучшее Рождество в своей жизни.

Жительница Новосибирска стала одним из самых старших участников подобного экстремального действия. При этом рекорд по длительности заплыва в феврале прошлого года установил фридайвер Дмитрий Соколов – мужчина проплыл подо льдом Байкала 100 метров, задержав дыхание в ледяной воде на 1 минуту 37 секунд. Температура воздуха при этом составляла -12 градусов. Достижение экстремала вошло в «Книгу рекордов Иркутской области».

Напомним, в январе прошлого года иркутские моржи устроили заплыв в поддержку олимпийской сборной.