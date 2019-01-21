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77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

Рубрика: общество

21.01.2019 14:35

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Новосибирская пенсионерка решила необычно отметить Рождество – вместо того, чтобы окунуться в купель, она устроила заплыв в ледяной воде самого глубокого озера в мире.

Пенсионерка Любовь Зозуленко начала заниматься моржеванием в 69 лет. В этом году, узнав о так называемых рождественских «пронырах», решила в них поучаствовать – сообщает телеканал «МИР 24».

Под водой женщину сопровождали дайверы. Она проплыла 10 метров и успешно вынырнула в соседней проруби. Участники заплыва устроили ей настоящую овацию. После финиша пенсионерка призналась, что в этом году отметила лучшее Рождество в своей жизни.

Жительница Новосибирска стала одним из самых старших участников подобного экстремального действия. При этом рекорд по длительности заплыва в феврале прошлого года установил фридайвер Дмитрий Соколов – мужчина проплыл подо льдом Байкала 100 метров, задержав дыхание в ледяной воде на 1 минуту 37 секунд. Температура воздуха при этом составляла -12 градусов. Достижение экстремала вошло в «Книгу рекордов Иркутской области». 

Напомним, в январе прошлого года иркутские моржи устроили заплыв в поддержку олимпийской сборной. 

Теги: Байкал пенсионеры Иркутская область

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«Единая Россия» не будет расширять президиум политсовета в Новосибирской области

сегодня 19:02 Политика 0 Коммент.

Новосибирские бизнесмены вышли в финал конкурса «Лидеры России»

сегодня 18:20 Экономика 0 Коммент.

Новосибирцы могут выбрать имя для первобытного бизона

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Барнаулец вернул долг сувенирными купюрами

сегодня 16:31 Хроника 0 Коммент.

Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

сегодня 14:57 Хроника 0 Коммент.

77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

сегодня 14:35 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво задержали рейс из-за повреждения самолёта трапом

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на весь день остались без горячей воды

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирская сквошистка впервые выиграла значимый турнир

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Бензин в Новосибирске подорожал на 9,5% за год, газовое топливо - на 34%

сегодня 08:21 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске спешащий пешеход угодил под колёса

сегодня 07:32 Хроника 0 Коммент.

Долги, взятки и «Космос» - Итоги недели Сиб.фм

вчера 18:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 3% молочной продукции плохого качества

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Памятник Сталину в Новосибирске откроют ко Дню Победы

вчера 14:26 Общество 0 Коммент.

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