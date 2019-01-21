77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

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77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом БайкалаРубрика: общество
21.01.2019 14:35
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новосибирская пенсионерка решила необычно отметить Рождество – вместо того, чтобы окунуться в купель, она устроила заплыв в ледяной воде самого глубокого озера в мире.
Пенсионерка Любовь Зозуленко начала заниматься моржеванием в 69 лет. В этом году, узнав о так называемых рождественских «пронырах», решила в них поучаствовать – сообщает телеканал «МИР 24».
Под водой женщину сопровождали дайверы. Она проплыла 10 метров и успешно вынырнула в соседней проруби. Участники заплыва устроили ей настоящую овацию. После финиша пенсионерка призналась, что в этом году отметила лучшее Рождество в своей жизни.
Жительница Новосибирска стала одним из самых старших участников подобного экстремального действия. При этом рекорд по длительности заплыва в феврале прошлого года установил фридайвер Дмитрий Соколов – мужчина проплыл подо льдом Байкала 100 метров, задержав дыхание в ледяной воде на 1 минуту 37 секунд. Температура воздуха при этом составляла -12 градусов. Достижение экстремала вошло в «Книгу рекордов Иркутской области».
Напомним, в январе прошлого года иркутские моржи устроили заплыв в поддержку олимпийской сборной.
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