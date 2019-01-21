Барнаулец вернул долг сувенирными купюрами

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Барнаулец вернул долг сувенирными купюрамиРубрика: проиcшествия
21.01.2019 16:31
Фото с сайта pixabay.com
В Барнауле мужчина решил обмануть свою соседку у которой занял 3 тысячи рублей и вернул ей долг фальшивыми деньгами.
21 января 2019 года прокуратура города Барнаула сообщила, что к ним обратилась женщина, которая получила от своего соседа фальшивые купюры вместо настоящих.
Женщина заняла знакомому 3 тысячи рублей и ждала, пока он вернёт долг. Мужчина решил обмануть её и выдать сувенирные копии билетов Банка России за настоящие.
«Он решил обменять фальшивку на настоящие деньги, отыскал копии 2 тысяч рублей и 5 тысяч рублей. Так он дважды отдавал женщине долг и получил от неё четыре тысячи уже настоящих рублей», – сообщают в прокуратуре.
Через сутки женщина поняла, что её обманули. На мужчину открыто уголовное дело по статье «Мошенничество».
Напоминаем, 19 января у престарелой омички украли 900 тысяч рублей под предлогом снятия порчи.
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