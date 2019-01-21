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Барнаулец вернул долг сувенирными купюрами

Рубрика: проиcшествия

21.01.2019 16:31

Фото с сайта pixabay.com

В Барнауле мужчина решил обмануть свою соседку у которой занял 3 тысячи рублей и вернул ей долг фальшивыми деньгами.

21 января 2019 года прокуратура города Барнаула сообщила, что к ним обратилась женщина, которая получила от своего соседа фальшивые купюры вместо настоящих. 

Женщина заняла знакомому 3 тысячи рублей и ждала, пока он вернёт долг. Мужчина решил обмануть её и выдать сувенирные копии билетов Банка России за настоящие. 

«Он решил обменять фальшивку на настоящие деньги, отыскал копии 2 тысяч рублей и 5 тысяч рублей. Так он дважды отдавал женщине долг и получил от неё четыре тысячи уже настоящих рублей», – сообщают в прокуратуре.  

Через сутки женщина поняла, что её обманули. На мужчину открыто уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напоминаем, 19 января у престарелой омички украли 900 тысяч рублей под предлогом снятия порчи.

 

Теги: фальсификации мошенничество деньги

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Предложить новость

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сегодня 19:02 Политика 0 Коммент.

Новосибирские бизнесмены вышли в финал конкурса «Лидеры России»

сегодня 18:20 Экономика 0 Коммент.

Новосибирцы могут выбрать имя для первобытного бизона

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Барнаулец вернул долг сувенирными купюрами

сегодня 16:31 Хроника 0 Коммент.

Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

сегодня 14:57 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:21 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске спешащий пешеход угодил под колёса

сегодня 07:32 Хроника 0 Коммент.

Долги, взятки и «Космос» - Итоги недели Сиб.фм

вчера 18:28 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

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