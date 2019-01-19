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Барнаульцы снова остались без горячей воды и тепла

Рубрика: проиcшествия

21.01.2019 12:15

Фото с сайта pixabay.com

В Барнауле отключили горячую воду в 52 домах, четырёх детских садах и других образовательных учреждениях, аварию устранили только ко второй половине дня.

20 января в 5:30 утра произошла уже третья коммунальная авария за весь отопительный сезон. Вода и тепло перестали поступать в жилые дома, детские сады, больницу, две школы и колледж.

«В тот день работала бригада в составе 14 человек и семь единиц техники, а также бригада ГО и ЧС по Барнаулу. Но и этого оказалось мало», – сообщили в пресс-службе.

Аварию устранили к 14:20. Всё это время тепловой режим в жилых помещениях контролировали управляющие компании.

Жители Барнаула оказались недовольны происходящим. В группе «Barnaul 22» соцсети «ВКонтакте» жители города выражали недовольство происходящим, сетуя на то, что летом горячую воду отключали на месяц, и при этом случилась уже третья авария за отопительный сезон.

«Зато летом на месяц с лишним отключали, ремонтировали. Только в нашем регионе так отключают и всё равно ничего не могут сделать нормально. В Москве, Новосибирске, Питере Абакане скажи про такое, обсмеют. Максимум на 2-3 дня отключение идет и всё успевают», – написала девушка под ником «Рина Великая».

Напомним, 1 июня 2018 года дровосеки устроили крупные аварии с отключением света под Новосибирском. 

 

Теги: отопление вода ремонтные работы

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