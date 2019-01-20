«Единая Россия» не будет расширять президиум политсовета в Новосибирской области

ФОТО С САЙТА ER.RU

Новосибирское отделение партии власти планирует сосредоточиться на повышении эффективности органов управления.

«Единая Россия» может отказаться от планов по увеличению численности президиума политсовета в Новосибирской области. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Ранее предполагалось, что на внеочередной конференции, которая состоится 29 января, не только будет избран новый состав президиума политсовета, но и увеличено количество его членов – с 25 до 35 человек. В таком случае он стал бы вторым по численности в России, обогнав Санкт-Петербург (19 человек) и Москву (34 человека), уступая только Орловской области, где в президиум могут входить до 40 человек.

«Вообще, как показывает практика в других региональных отделениях, президиум должен быть рабочим органом. Соответственно, нет необходимости увеличивать его до 35 человек, потому что 25 – это самое оптимальное, так как президиум должен собираться более двух раз в месяц по всем рабочим вопросам. Нецелесообразно его увеличивать», – рассказала Сиб.фм пресс-секретарь НРО «Единая Россия» Анна Ковалик.

В то же время в партии пока не отказываются от идеи увеличения собственного регионального политсовета до 85 человек. Сейчас в него входят 75 новосибирских единороссов, среди которых глава региона Андрей Травников, экс-губернатор Владимир Городецкий, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, Совета депутатов города Новосибирска и другие известные представители партии.

Напомним, в конце декабря 2018 года новосибирские политологи высказались о перспективах переизбрания на пост секретаря регионального отделения действующего главы новосибирских единороссов Валерия Ильенко.