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Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

Рубрика: общество

21.01.2019 15:01

Фото Дениса Винокурова

В статье, опубликованной на сайте Томского медицинского университета, учёные объяснили, чем могут обернуться купания в ледяной воде.

На сайте вузовского проекта «Лаборатория здоровья» объясняется, что пользы при «закаливании» не будет, если человек однократно погрузился в ледяную воду. Скорее наоборот, организм не будет готов к таким потрясениям и переживёт очень сильный стресс. По мнению учёных, подобные экстремальные действия могут вызвать мужское бесплодие, инсульт и другие страшные заболевания.

«Однозначно, пользы от единичного ныряния в ледяную воду не будет. Запас адаптационной энергии у каждого индивидуален. Кроме того, человек может неодинаково переносить фактор холода в разный период времени, также у него могут быть ослаблены какие-либо органы, а экстремальная нагрузка окажет на них негативное воздействие. Самые неблагоприятные последствия, к которым может привести "экстремальный обряд", – это остановка дыхания, судороги, инфаркт, инсульт, а также пневмония, нефрит и осложнения имеющихся заболеваний», — говорят специалисты.

В статье отмечается, что особенно купания противопоказаны людям, которые недавно перенесли какие-либо заболевания. Также не рекомендуется купаться беременным и детям, у которых организм ещё полностью не сформировался. Учёные считают, что молодой организм не способен адекватно реагировать на стресс.

Напоминаем, 18 января МЧС уточнили правила крещенских купаний.

Теги: болезни учёные крещенские купания

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Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

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В Новосибирске спешащий пешеход угодил под колёса

сегодня 07:32 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:28 Общество 0 Коммент.

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