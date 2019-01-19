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Новосибирец убил жену на глазах сына

Рубрика: проиcшествия

21.01.2019 11:40

Фото с сайта pixabay.com

Нетрезвый мужчина заподозрил супругу в неверности и нанёс ей 28 ножевых ранений.

В ночь Крещения, с 18 на 19 января, в Новосибирске в доме на улице Марии Ульяновой произошло убийство, которое шокировало жителей города.

Муж Олеси Шелеповой-Лисиной вернулся в тот день домой в нетрезвом состоянии и начал скандал, подозревая жену в измене. Он начал избивать женщину, а затем несколько десятков раз ударил её ножом. Олеся пыталась позвать на помощь соседей, но никто не откликнулся. Самое страшное, что всё это происходило на глазах у её пятилетнего сына. Самого мальчика мужчина не тронул, а, забрав драгоценности, деньги и телефон убитой женщины, скрылся в неизвестном направлении.

«Когда полиция прибыла, они наблюдали ужасную картину: мальчик стоял на коленях и плакал над бездыханным телом матери», – сообщили в региональном следственном комитете.

Также сообщили, что убийца задержан и в данный момент находится в СИЗО.

В социальных сетях уже выражают скорбь по погибшей.

«Сегодня не стало моей сестры Олесечки! Её жизнь трагически оборвалась. Не передать словами всю скорбь и боль утраты. Олесенька, мы очень любим тебя, помним и скорбим!» – пишет сестра Олеси Светлана Кравченко. 

Напоминаем, 18 января был составлен портрет типичного новосибирского преступника.

Теги: убийство ножевые ранения супруги

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В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

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вчера 18:28 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:26 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

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