Новосибирец убил жену на глазах сына

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Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну
Новосибирец убил жену на глазах сынаРубрика: проиcшествия
21.01.2019 11:40
Фото с сайта pixabay.com
Нетрезвый мужчина заподозрил супругу в неверности и нанёс ей 28 ножевых ранений.
В ночь Крещения, с 18 на 19 января, в Новосибирске в доме на улице Марии Ульяновой произошло убийство, которое шокировало жителей города.
Муж Олеси Шелеповой-Лисиной вернулся в тот день домой в нетрезвом состоянии и начал скандал, подозревая жену в измене. Он начал избивать женщину, а затем несколько десятков раз ударил её ножом. Олеся пыталась позвать на помощь соседей, но никто не откликнулся. Самое страшное, что всё это происходило на глазах у её пятилетнего сына. Самого мальчика мужчина не тронул, а, забрав драгоценности, деньги и телефон убитой женщины, скрылся в неизвестном направлении.
«Когда полиция прибыла, они наблюдали ужасную картину: мальчик стоял на коленях и плакал над бездыханным телом матери», – сообщили в региональном следственном комитете.
Также сообщили, что убийца задержан и в данный момент находится в СИЗО.
В социальных сетях уже выражают скорбь по погибшей.
«Сегодня не стало моей сестры Олесечки! Её жизнь трагически оборвалась. Не передать словами всю скорбь и боль утраты. Олесенька, мы очень любим тебя, помним и скорбим!» – пишет сестра Олеси Светлана Кравченко.
Напоминаем, 18 января был составлен портрет типичного новосибирского преступника.
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Жительница Барнаула едва не задушила учителя из-за претензий к её сыну
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