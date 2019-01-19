Новосибирская сквошистка впервые выиграла значимый турнир

фото предоставлено Алёной Вельможко

Алёна Вельможко одержала первую в истории новосибирского сквоша победу в женской категории на межрегиональных соревнованиях.

Алёна Вельможко одержала первую в истории новосибирского сквоша победу в женской категории на междугородних соревнованиях.

С 19 по 20 января в омском сквош-клубе NiCK при поддержке Федерации сквоша России прошёл открытый турнир по сквошу. Соревнования проводились в трёх категориях: М1 (опытные игроки), Beginners (начинающие) и Woman (женская категория начального уровня).

Новосибирск представляли Алёна Вельможко, выигравшая в женской категории, и Михаил Прокудин, победивший в «нижней сетке» категории M1 и занявший общее 9 место.

«Решение об участии в турнире в другом городе далось легко. Мой наставник Михаил Прокудин сказал "езжай", и я поехала. Турнирная сетка была сложной, после полуфинала я думала: "Боже, дай мне сил! Или углеводы, углеводы и ещё раз углеводы". А в финале было некогда волноваться, всё внимание – игре. Отмечу, что на этих соревнованиях были непривычные правила, приходилось быть внимательной, чтобы не получить нарушение, и наоборот – чтобы вовремя его попросить. Очень помогли советы моих старших товарищей, особенно слова Михаила Прокудина. Считаю, 60 % моей победы – это его заслуга. Также хочу поблагодарить организаторов турнира и друзей, поддерживавших меня в Новосибирске. Наш город вполне может проводить подобные соревнования», – рассказала победительница.

В ближайших планах на этот сезон у Алёны Вельможко участие в турнире в Красноярске.

«Мы очень рады победе Алёны, и со своей стороны сделаем всё возможное для поддержки интереса к сквошу в Новосибирске уже в самое ближайшее время. Отрадно видеть, как растёт количество и качество соревнований у наших соседей. Обязательно будем ездить к ним на турниры и дальше. Только в конце прошлого года мы впервые в истории Новосибирского сквоша провели первую отдельную женскую категорию, а теперь – победа Алёны в Омске. Девушки идут в сквош, и это ему только на пользу», – поделился радостью президент Федерации сквоша Новосибирской области Максим Тыщенко.

Напомним, в сентябре 2018 года новосибирский школьник завоевал «бронзу» на чемпионате России по сквошу.