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Новосибирские бизнесмены вышли в финал конкурса «Лидеры России»

Рубрика: экономика, общество

21.01.2019 18:20

фото из группы «лидеры России» соцсети «ВКонтакте»

Эксперты подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса для руководителей нового поколения – за победу в финале поборются 29 предпринимателей.

В финал конкурса управленцев «Лидеры России» прошли предприниматели из Иркутска, Омска, Кемерова, Алтая, Томска. Новосибирск представляют известные финансисты Григорий Сосновский («Компания БКС») и Алексей Степуро (ПАО «БИНБАНК»), а также Дмитрий Голомидов (ЧУДО «АВС центр»), Константин Морозков (ПАО «РусГидро»), Евгения Фридман (ООО «ВОГ-Сибирь»), Андрей Яковлев (ООО «Инфраструктура Инвест Групп»). Помимо успешного преодоления очного полуфинала, участникам нужно будет реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет в марте.

 «Для меня выход в финал стал неожиданным, но очень приятным событием. Конкуренция, на самом деле, была достаточно плотной. Такой конкурс – это уникальная возможность познакомиться, пообщаться с людьми из разных сфер. Интересно и очень ценно понаблюдать, как взаимодействуют люди с разными типами мышления. Моя главная цель в следующем этапе – создать проект не единовременного действия, который будет актуален на протяжении долгого времени. Мне очень интересно попробовать свои силы в этой области», – рассказал Сиб.фм директор новосибирского филиала финансовой группы БКС Григорий Сосновский.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноимённой автономной некоммерческой организации.

Напомним, в ноябре в Новосибирске прошёл конгресс «Молодые миллионеры Сибири».

Теги: конкурсы предпринимательство бизнес

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Новосибирские бизнесмены вышли в финал конкурса «Лидеры России»

сегодня 18:20 Экономика 0 Коммент.

Новосибирцы могут выбрать имя для первобытного бизона

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Барнаулец вернул долг сувенирными купюрами

сегодня 16:31 Хроника 0 Коммент.

Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

сегодня 14:57 Хроника 0 Коммент.

77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

сегодня 14:35 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво задержали рейс из-за повреждения самолёта трапом

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на весь день остались без горячей воды

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирская сквошистка впервые выиграла значимый турнир

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Бензин в Новосибирске подорожал на 9,5% за год, газовое топливо - на 34%

сегодня 08:21 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске спешащий пешеход угодил под колёса

сегодня 07:32 Хроника 0 Коммент.

Долги, взятки и «Космос» - Итоги недели Сиб.фм

вчера 18:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 3% молочной продукции плохого качества

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Памятник Сталину в Новосибирске откроют ко Дню Победы

вчера 14:26 Общество 0 Коммент.

Полуфиналы и финал МЧМ-2023 по хоккею пройдут в Новосибирске

вчера 13:29 Общество 0 Коммент.

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