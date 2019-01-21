Новосибирские бизнесмены вышли в финал конкурса «Лидеры России»

фото из группы «лидеры России» соцсети «ВКонтакте»

Эксперты подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса для руководителей нового поколения – за победу в финале поборются 29 предпринимателей.

В финал конкурса управленцев «Лидеры России» прошли предприниматели из Иркутска, Омска, Кемерова, Алтая, Томска. Новосибирск представляют известные финансисты Григорий Сосновский («Компания БКС») и Алексей Степуро (ПАО «БИНБАНК»), а также Дмитрий Голомидов (ЧУДО «АВС центр»), Константин Морозков (ПАО «РусГидро»), Евгения Фридман (ООО «ВОГ-Сибирь»), Андрей Яковлев (ООО «Инфраструктура Инвест Групп»). Помимо успешного преодоления очного полуфинала, участникам нужно будет реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет в марте.

«Для меня выход в финал стал неожиданным, но очень приятным событием. Конкуренция, на самом деле, была достаточно плотной. Такой конкурс – это уникальная возможность познакомиться, пообщаться с людьми из разных сфер. Интересно и очень ценно понаблюдать, как взаимодействуют люди с разными типами мышления. Моя главная цель в следующем этапе – создать проект не единовременного действия, который будет актуален на протяжении долгого времени. Мне очень интересно попробовать свои силы в этой области», – рассказал Сиб.фм директор новосибирского филиала финансовой группы БКС Григорий Сосновский.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноимённой автономной некоммерческой организации.

Напомним, в ноябре в Новосибирске прошёл конгресс «Молодые миллионеры Сибири».