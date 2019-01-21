Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей

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В 2018 году граждане жаловались на неправомерные действия коллекторов 1295 раз, что в 2,5 раза больше показателей 2017 года.

В прошедшем году службой судебных приставов по Новосибирской области выявлено 98 административных правонарушений, совершённых коллекторами при взимании долгов. Судом уже наложены штрафные санкции на 83 юрлица на общую сумму более 2,5 млн рублей. Этот показатель в семь раз больше прошлогоднего.

«Основная масса обращений касается взаимодействия кредитора с должником, в том числе к их числу относятся такие нарушения, как превышение количества текстовых сообщений, нарушение допустимого количества телефонных звонков, непредставление сведений о наименовании кредитора и фамилии, имени, отчества, взаимодействующего с должником», – говорится в сообщении УФССП по Новосибирской области.

Отмечается, что 72 % обращений граждан касаются работы коллекторов, не внесённых в реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Официально таких компаний на территории региона всего 9.

В ведомстве напоминают, что коллекторы имеют право звонить должнику не более восьми раз в месяц (два раза в неделю) и писать текстовые или голосовые сообщения не более двух раз в сутки (16 раз в месяц).

Напомним, коллектор из Новосибирска угрожал должнице взорвать детский сад, если она не вернёт 65 тысяч рублей.