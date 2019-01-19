Новосибирский борец Роман Власов стал чемпионом России

фото с сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области

Спортсмен из Новосибирска в третий раз завоевал золото российского чемпионата по греко-римской борьбе.

Двукратный победитель Олимпийских игр Роман Власов стал лучшим в категории до 77 килограммов на проходящем в Калининграде чемпионате страны по греко-римской борьбе. Во всех поединках спортсмен одержал досрочные победы. В финале новосибирский борец встретился с представителем Башкортостана, поединок закончился со счётом 8:0.

Успех спортсмена прокомментировал официальному сайту федерации спортивной борьбы России его личный тренер Виктор Кузнецов:

«Все схватки завершились досрочно, поэтому как тут быть недовольным? Мне всё понравилось, боролся настойчиво и уверенно. Так случилось, что концовку прошлого сезона Роман пропустил из-за травмы, был вынужден сделать паузу. Но к чемпионату России тренировочный процесс он прошёл хорошо, чувствовал себя нормально, и был готов. Эта победа на чемпионате страны открывает множество дорог. Важно, что Роман уже сейчас, в начале года, вошёл в соревновательный ритм. Поэтому, по мне, хорошо, что чемпионат России перенесли на январь».

Ещё одну медаль сборной Новосибирской области принёс воспитанник клуба «Первомаец» Виктор Ведерников. Он завоевал серебро в категории до 55 килограммов, уступив в финале спортсмену из Кабардино-Балкарии.

Напомним, в январе российские хоккеисты стали бронзовыми призёрами чемпионата мира.