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Новосибирцы могут выбрать имя для первобытного бизона

Рубрика: общество, культура

21.01.2019 17:59

фото с сайта музея истории

Музей природы Новосибирска пополнился новым экспонатом – скелетом первобытного бизона Bison priscus.

В экспозиции музея, посвящённой Ледниковому периоду, теперь представлена практически вся мегафауна Сибири. Скелет бизона был собран из костей разных особей, найденных в Новосибирской области. Теперь «супербык» соседствует со звёздами экспозиции – мамонтом Матильдой и медведем Сан Санычем.

«По традиции все экспонаты музейного "мамонтового комплекса" получают имена. На этот раз Музей природы предлагает посетителям выбрать имя (мужское) для "новичка"», – говорится в сообщении учреждения.

Варианты имён можно оставлять в комментариях под специальными постами в соцсетях музея. Для того, чтобы поиск имени был легче, сотрудники рассказали, каким огромным был первобытный бизон – весил до двух тонн, был покрыт густой шерстью, расстояние между концами рогов достигало двух метров. Стада бизонов паслись в Сибири и Северной Америке, но около 10 тысяч лет назад они стали вымирать. Из современных родственников, живущих на планете, остались североамериканские бизоны и зубры.

Напомним, в 2015 году палеонтологи нашли в Новосибирской области останки последних мамонтов Азии.

 

Теги: музеи природа палеонтология

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Новосибирцы могут выбрать имя для первобытного бизона

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Барнаулец вернул долг сувенирными купюрами

сегодня 16:31 Хроника 0 Коммент.

Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

сегодня 14:57 Хроника 0 Коммент.

77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

сегодня 14:35 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво задержали рейс из-за повреждения самолёта трапом

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на весь день остались без горячей воды

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирская сквошистка впервые выиграла значимый турнир

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Бензин в Новосибирске подорожал на 9,5% за год, газовое топливо - на 34%

сегодня 08:21 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске спешащий пешеход угодил под колёса

сегодня 07:32 Хроника 0 Коммент.

Долги, взятки и «Космос» - Итоги недели Сиб.фм

вчера 18:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 3% молочной продукции плохого качества

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Памятник Сталину в Новосибирске откроют ко Дню Победы

вчера 14:26 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:29 Общество 0 Коммент.

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