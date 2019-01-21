Новосибирцы могут выбрать имя для первобытного бизона

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Новосибирцы могут выбрать имя для первобытного бизонаРубрика: общество, культура
21.01.2019 17:59
фото с сайта музея истории
Музей природы Новосибирска пополнился новым экспонатом – скелетом первобытного бизона Bison priscus.
В экспозиции музея, посвящённой Ледниковому периоду, теперь представлена практически вся мегафауна Сибири. Скелет бизона был собран из костей разных особей, найденных в Новосибирской области. Теперь «супербык» соседствует со звёздами экспозиции – мамонтом Матильдой и медведем Сан Санычем.
«По традиции все экспонаты музейного "мамонтового комплекса" получают имена. На этот раз Музей природы предлагает посетителям выбрать имя (мужское) для "новичка"», – говорится в сообщении учреждения.
Варианты имён можно оставлять в комментариях под специальными постами в соцсетях музея. Для того, чтобы поиск имени был легче, сотрудники рассказали, каким огромным был первобытный бизон – весил до двух тонн, был покрыт густой шерстью, расстояние между концами рогов достигало двух метров. Стада бизонов паслись в Сибири и Северной Америке, но около 10 тысяч лет назад они стали вымирать. Из современных родственников, живущих на планете, остались североамериканские бизоны и зубры.
Напомним, в 2015 году палеонтологи нашли в Новосибирской области останки последних мамонтов Азии.
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