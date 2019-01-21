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Новосибирцы на весь день остались без горячей воды

Рубрика: общество

21.01.2019 13:14

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске проводятся ремонтные работы, из-за чего некоторые районы города остались без горячей воды и отопления, специалисты обещают устранить неполадки в ближайшее время.

21 января с 10:00 до 16:00 жители 43 домов, а также четыре детских и одно лечебное учреждение Первомайского района Новосибирска остались без горячей воды и отопления. В это время в районе проводятся ремонтные работы.

Также отключили тепло и воду на одном участке на улице Толстого. Там без тепла остались шесть домов и семь общественных заведений. Ремонт планируют завершить к 22:00.

«Мы приносим свои извинения горожанам за временные неудобства и напоминаем, что проведение работ позволяет минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и ограничения подачи тепла в зимний период», – сообщает Сибирская генерирующая компания.

Также СГК утверждает, что график ремонтных работ составлен и согласован с участием мэрии Новосибирской области. А узнать, когда в следующий раз ждать отключений, можно в их группе в соцсети «ВКонтакте» или на сайте. 

Оперативная информация по теплоснабжению в городах присутствия Сибирской генерирующей компании, а также указание адресов объектов, попадающих под ограничения, публикуется в сообществе СГК «ВКонтакте» и на портале СГК Онлайн.

Напомним, 28 декабря 2018 года более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения.

Теги: вода ремонтные работы отоление

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сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:21 Авто 0 Коммент.

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сегодня 07:32 Хроника 0 Коммент.

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В Новосибирске 3% молочной продукции плохого качества

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

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