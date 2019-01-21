Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

фото Андрея Медведева

Недавно назначенный митрополит Новосибирский и Бердский Никодим призвал взвешенно относиться к историческим личностям, хотя его семья тоже пострадала от репрессий.

Сегодня, 21 января, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, приехавший на новое место службы из Челябинска, встречался с журналистами. На пресс-конференции митрополит высказался по многим волнующим новосибирцев вопросам: проведению уроков православной культуры в школах, установке в городе памятника Иосифу Сталину, проведению Монстрации и другим актуальным темам.

«Сталин был правителем России, а у каждого правителя есть как положительные, так и отрицательные черты. Осуждать его? Я не знаю, в каких обстоятельствах он принимал те или иные решения, но одно скажу: моего сводного деда в своё время расстреляли», – поделился с журналистами митрополит.

Никодим считает, что для окончательного решения этого важного вопроса городские власти должны получить общественное одобрение.

«Если общество скажет, что недостойно, чтобы памятник стоял у нас здесь на частной территории, мы должны прислушаться», – сказал митрополит Новосибирский и Бердский.

Также он высказался об отношении к новосибирской Монстрации и её участникам: «Думаю, что многие потом, когда повзрослеют, будут очень жалеть о тех глупостях, которые допускали в своей юности. Хотелось бы, чтобы сразу задумались о том, чтобы не допускать ошибки, за которые потом станет очень горько». По поводу нашумевшей несколько лет назад истории с постановкой оперы «Тангейзер» Никодим заявил, что «…каждый из нас имеет право обратиться в прокуратуру», комментируя инициативу своего предшественника на посту митрополита.

Напомним, 28 декабря на заседании Священного Синода РПЦ было принято решение о назначении нового митрополита Новосибирского и Бердского.