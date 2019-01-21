Томич передал 390 тысяч рублей на лечение детей

фото с сайта благотворительного фонда имени Алёны Петровой

В томский благотворительный фонд поступило крупное пожертвование – деньги помогут закрыть сбор для двух онкобольных детей.

Молодой предприниматель передал благотворительному фонду имени Алёны Петровой 390 тысяч рублей – сообщает «РИА Томск» со ссылкой на руководителя фонда Елену Петрову.

«Благотворитель так и сказал: "Хочу помочь пацанам!". Его очень радовала эта возможность помочь кому-то. Очень приятно в этой ситуации искреннее желание сделать что-то хорошее – не съездить куда-то, не потратить на себя, а то, что люди хотят сделать что-то хорошее и делают, а не считают, что все должно сделать государство. Наоборот, он говорил о том, что здорово, что есть наш фонд и есть реальная возможность помочь этим людям», – рассказала Елена Петрова.

Деньги пойдут на лечение двух мальчиков с диагнозом лейкоз. 17-летнему Владу требовалась замена отечественного лекарства на зарубежный аналог стоимостью 250 тысяч рублей. Второму ребёнку – 4-летнему Илье из Томской области, нужна была помощь на медикаменты и аренду жилья в городе на период лечения.

Кроме того, благодаря пожертвованию удалось полностью завершить сбор средств на проект «Лечебный смех». Благодаря этому проекту в течение года к онкобольным детям приходит клоун Лёпа Сосискин. Его шутки и смех помогают детям выздороветь как можно быстрее.

Напомним, в январе по итогам благотворительной акции новосибирский театр собрал 125 тысяч на помощь детям.