За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

фото пресс-службы СУ СКР по НСО

Следователи заявляют, что собрали достаточно доказательств виновности трёх человек в гибели работников обувной фабрики.

Уголовное дело по факту резонансного пожара направлено в суд после годового расследования. 66-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а двоих его коллег будут судить за нарушение требований пожарной безопасности, в результате которых погибли люди.

Следствие установило, что в арендуемом под Искитимом помещении в декабре 2017 года было открыто обувное производство. Работниками фабрики стали граждане Китая, Киргизии и России. Производство и склады готовой продукции находились под одной крышей.

Утром 4 января 2018 года электросети не выдержали перегрузок, произошло короткое замыкание. Позже следствие установило, что перегрузки были в четыре раза больше допустимых показателей. От замыкания электропроводки загорелся утеплитель, огонь мгновенно распространился по всему помещению. Работники, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, пытались самостоятельно потушить пожар. Ни один из них не смог покинуть помещение.

Напомним, в начале января огнеборцы потушили пожар повышенной сложности в садовом обществе в Новосибирске.