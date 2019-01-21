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За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

Рубрика: проиcшествия

21.01.2019 14:57

фото пресс-службы СУ СКР по НСО

Следователи заявляют, что собрали достаточно доказательств виновности трёх человек в гибели работников обувной фабрики.

Уголовное дело по факту резонансного пожара направлено в суд после годового расследования. 66-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а двоих его коллег будут судить за нарушение требований пожарной безопасности, в результате которых погибли люди.

Следствие установило, что в арендуемом под Искитимом помещении в декабре 2017 года было открыто обувное производство. Работниками фабрики стали граждане Китая, Киргизии и России. Производство и склады готовой продукции находились под одной крышей.

Утром 4 января 2018 года электросети не выдержали перегрузок, произошло короткое замыкание. Позже следствие установило, что перегрузки были в четыре раза больше допустимых показателей. От замыкания электропроводки загорелся утеплитель, огонь мгновенно распространился по всему помещению. Работники, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, пытались самостоятельно потушить пожар. Ни один из них не смог покинуть помещение.

Напомним, в начале января огнеборцы потушили пожар повышенной сложности в садовом обществе в Новосибирске.

Теги: расследование пожар Следственный комитет

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Предложить новость

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Новосибирские бизнесмены вышли в финал конкурса «Лидеры России»

сегодня 18:20 Экономика 0 Коммент.

Новосибирцы могут выбрать имя для первобытного бизона

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:31 Хроника 0 Коммент.

Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

сегодня 14:57 Хроника 0 Коммент.

77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

сегодня 14:35 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво задержали рейс из-за повреждения самолёта трапом

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на весь день остались без горячей воды

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирская сквошистка впервые выиграла значимый турнир

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Бензин в Новосибирске подорожал на 9,5% за год, газовое топливо - на 34%

сегодня 08:21 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске спешащий пешеход угодил под колёса

сегодня 07:32 Хроника 0 Коммент.

Долги, взятки и «Космос» - Итоги недели Сиб.фм

вчера 18:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 3% молочной продукции плохого качества

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Памятник Сталину в Новосибирске откроют ко Дню Победы

вчера 14:26 Общество 0 Коммент.

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