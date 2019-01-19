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В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

Рубрика: общество

21.01.2019 12:27

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Потепление в Новосибирске продержится до выходных – эксперты отмечают уникальную погоду для сибирской зимы. 

По данным сайта Gismeteo, с 21 по 23 января температура в городе составит от -1 до -9 градусов, пройдёт небольшой снег. Тёплая погода сменится резким похолоданием на выходных. В субботу ночью столбик термометра опустится до -19. В воскресенье днём синоптики обещают -20 градусов мороза.

«Норма среднемесячной температуры января составляет -16,5 градуса, в этом году зафиксировано отклонение в +1,8 градуса», – сообщают на сайте климатического мониторинга.

Самый тёплый январь эксперты зафиксировали в 2002 году, среднемесячная температура составила -7,1 градуса; самый холодный – в 1969, температура за месяц тогда достигла -30,7 градуса. 

Напомним, в этом году более 40 тысяч человек в Новосибирске искупались на Крещение.

Теги: Новосибирская область погода

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Предложить новость

Новосибирцы на весь день остались без горячей воды

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Новосибирский борец Роман Власов стал чемпионом России

сегодня 13:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирская сквошистка впервые выиграла значимый турнир

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Барнаульцы снова остались без горячей воды и тепла

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец убил жену на глазах сына

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском театре пройдёт выставка в поддержку феминизма в драматургии

сегодня 11:35 Афиша 0 Коммент.

Бензин в Новосибирске подорожал на 9,5% за год, газовое топливо - на 34%

сегодня 08:21 Авто 0 Коммент.

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вчера 20:15 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 3% молочной продукции плохого качества

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Памятник Сталину в Новосибирске откроют ко Дню Победы

вчера 14:26 Общество 0 Коммент.

Полуфиналы и финал МЧМ-2023 по хоккею пройдут в Новосибирске

вчера 13:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

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