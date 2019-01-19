В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

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Потепление в Новосибирске продержится до выходных – эксперты отмечают уникальную погоду для сибирской зимы.

По данным сайта Gismeteo, с 21 по 23 января температура в городе составит от -1 до -9 градусов, пройдёт небольшой снег. Тёплая погода сменится резким похолоданием на выходных. В субботу ночью столбик термометра опустится до -19. В воскресенье днём синоптики обещают -20 градусов мороза.

«Норма среднемесячной температуры января составляет -16,5 градуса, в этом году зафиксировано отклонение в +1,8 градуса», – сообщают на сайте климатического мониторинга.

Самый тёплый январь эксперты зафиксировали в 2002 году, среднемесячная температура составила -7,1 градуса; самый холодный – в 1969, температура за месяц тогда достигла -30,7 градуса.

Напомним, в этом году более 40 тысяч человек в Новосибирске искупались на Крещение.