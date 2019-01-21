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В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»Рубрика: проиcшествия
21.01.2019 17:48
Фото с сайта hcsibir.ru
Пожар начался в прачечной ЛДС «Сибирь»; причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.
21 января в 15:35 загорелось здание ледового дворца спорта «Сибирь». Об этом сообщил подписчик группы «АСТ-54».
В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту Сиб.фм рассказали, что дым стоял во всех коридорах, наиболее густым он был на обратной стороне арены.
«Причиной пожара послужило короткое замыкание шнура стиральной машинки в прачечной на первом этаже дворца спорта. Поэтому дым снизу поднимался вверх», – сообщили представители ведомства.
Также сообщается, что никто из людей, находившихся в здании, не пострадал. 20 сотрудников сумели выбраться ещё до приезда пожарных, остальных эвакуировали спасатели.
Пожарные сработали оперативно, в 15:44 уже были на месте, а к 15:49 огонь был полностью потушен.
Напоминаем, 12 января 2019 года пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе Новосибирска.
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