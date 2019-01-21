В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

Фото с сайта hcsibir.ru

Пожар начался в прачечной ЛДС «Сибирь»; причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.

21 января в 15:35 загорелось здание ледового дворца спорта «Сибирь». Об этом сообщил подписчик группы «АСТ-54».

В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту Сиб.фм рассказали, что дым стоял во всех коридорах, наиболее густым он был на обратной стороне арены.

«Причиной пожара послужило короткое замыкание шнура стиральной машинки в прачечной на первом этаже дворца спорта. Поэтому дым снизу поднимался вверх», – сообщили представители ведомства.

Также сообщается, что никто из людей, находившихся в здании, не пострадал. 20 сотрудников сумели выбраться ещё до приезда пожарных, остальных эвакуировали спасатели.

Пожарные сработали оперативно, в 15:44 уже были на месте, а к 15:49 огонь был полностью потушен.

Напоминаем, 12 января 2019 года пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе Новосибирска.