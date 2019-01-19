В новосибирском театре пройдёт выставка в поддержку феминизма в драматургии

фото из группы «Старого дома» в соцсети «ВКонтакте»

В театре «Старый дом» расскажут о литературном сексизме и главных женских образах в искусстве.

23 января на втором этаже театра «Старый дом» откроется выставка «ОСОБЬ.» — молодые новосибирские художники представят работы, посвящённые женским образам мировой драматургии – Офелии, Джульеты, Медеи, Катерины, Настасьи Филипповны и Гедды Габлер. Среди художников — Миша Мак, развивающий сибирский фолк, стрит-арт художница Марина Ягода, а также Вика Густова, Лизавета Лисичкина и Маркел Кардымон.

В этот день на сцене «Старого дома» покажут фантастическую оперу «Снегурочка», спектакль-лауреат «Золотой Маски». После спектакля зрителей приглашают на лекцию о литературном сексизме. Кандидат филологических наук, специалист образовательного проекта «Открытая кафедра» Анастасия Москалёва расскажет, есть ли разница между мужским и женским сюжетом в литературе, почему драматурги оправдывают Медею, убившую детей, и почему героиням Островского так не везёт в любви.

Куратор проекта «ОСОБЬ.» – режиссёр-постановщик театра «Старый дом» Полина Кардымон.

«Мне интересно изучать женские образы в культуре и искусстве, видеть их через абсолютно разную оптику. Ведь в искусстве женщина всегда была отодвинута на второй план: она хранила и оберегала домашний очаг, обнажённой часами позировала художникам и никогда не была тем человеком, который свершает гениальные открытия. И в этом проекте я пытаюсь понять и сформулировать ответ на вопрос: какую роль играет женская фигура в искусстве?» – рассказала Полина пресс-службе театра.

Напомним, в декабре в «Старом доме» состоялась премьера документального спектакля «Пыль».