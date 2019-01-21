В Толмачёво задержали рейс из-за повреждения самолёта трапом

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Рейс ДР 420 Новосибирск – Москва вылетел с опозданием на четыре часа из-за столкновения спецмашины с самолётом.

Сегодня утром в аэропорту Толмачёво произошёл контакт спецмашины – трапа, с самолётом авиакомпании «Победа».

Сообщения об инциденте появились в соцсетях практически сразу после того, как спецмашина задела борт самолёта, а пассажиры были отправлены в санитарную зону аэропорта. В пресс-службе корреспонденту сообщили о задержке вылета самолёта по техническим причинам.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре корреспонденту Сиб.фм подтвердили, что инцидент с лайнером всё-таки произошел.

«Самолёт авиакомпании "Победа" должен был вылететь из Новосибирска в 7:20. Спецмашина (трап) задела борт самолёта и по этой причине экипаж принял решение провести дополнительный осмотр повреждения. Все 178 пассажиров были отправлены в санитарную зону аэропорта. Осмотр показал, что было повреждено только лакокрасочное покрытие», – рассказала официальный представитель ведомства Оксана Горбунова.

Также в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что самолёт вылетел в Москву только в 11:20.

Напомним, недавно в аэропорту Толмачёво был задержан житель Якутии за попытку сбыть два килограмма золота.