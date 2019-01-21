В Толмачёво задержали рейс из-за повреждения самолёта трапом

Лента новостейПредложить новость
«Единая Россия» не будет расширять президиум политсовета в Новосибирской области
Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей
Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем
В Толмачёво задержали рейс из-за повреждения самолёта трапомРубрика: общество
21.01.2019 13:42
фото tolmachevo.ru
Рейс ДР 420 Новосибирск – Москва вылетел с опозданием на четыре часа из-за столкновения спецмашины с самолётом.
Сегодня утром в аэропорту Толмачёво произошёл контакт спецмашины – трапа, с самолётом авиакомпании «Победа».
Сообщения об инциденте появились в соцсетях практически сразу после того, как спецмашина задела борт самолёта, а пассажиры были отправлены в санитарную зону аэропорта. В пресс-службе корреспонденту сообщили о задержке вылета самолёта по техническим причинам.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре корреспонденту Сиб.фм подтвердили, что инцидент с лайнером всё-таки произошел.
«Самолёт авиакомпании "Победа" должен был вылететь из Новосибирска в 7:20. Спецмашина (трап) задела борт самолёта и по этой причине экипаж принял решение провести дополнительный осмотр повреждения. Все 178 пассажиров были отправлены в санитарную зону аэропорта. Осмотр показал, что было повреждено только лакокрасочное покрытие», – рассказала официальный представитель ведомства Оксана Горбунова.
Также в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что самолёт вылетел в Москву только в 11:20.
Напомним, недавно в аэропорту Толмачёво был задержан житель Якутии за попытку сбыть два килограмма золота.
Комментарии
Лента новостей
«Единая Россия» не будет расширять президиум политсовета в Новосибирской области
Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей
Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем
Статьи по теме
Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова
Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...
Новости по теме
Популярное