6 баллов
-4
66.36 75.55
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Единая Россия» не будет расширять президиум политсовета в Новосибирской области

сегодня 19:02 Политика 0 Коммент.

Новосибирские бизнесмены вышли в финал конкурса «Лидеры России»

сегодня 18:20 Экономика 0 Коммент.

Новосибирцы могут выбрать имя для первобытного бизона

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Барнаулец вернул долг сувенирными купюрами

сегодня 16:31 Хроника 0 Коммент.

Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

сегодня 14:57 Хроника 0 Коммент.

77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

сегодня 14:35 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво задержали рейс из-за повреждения самолёта трапом

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на весь день остались без горячей воды

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирская сквошистка впервые выиграла значимый турнир

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Бензин в Новосибирске подорожал на 9,5% за год, газовое топливо - на 34%

сегодня 08:21 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске спешащий пешеход угодил под колёса

сегодня 07:32 Хроника 0 Коммент.

Долги, взятки и «Космос» - Итоги недели Сиб.фм

вчера 18:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 3% молочной продукции плохого качества

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Памятник Сталину в Новосибирске откроют ко Дню Победы

вчера 14:26 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво задержали рейс из-за повреждения самолёта трапом

Рубрика: общество

21.01.2019 13:42

фото tolmachevo.ru

Рейс ДР 420 Новосибирск – Москва вылетел с опозданием на четыре часа из-за столкновения спецмашины с самолётом.

Сегодня утром в аэропорту Толмачёво произошёл контакт спецмашины – трапа, с самолётом авиакомпании «Победа».

Сообщения об инциденте появились в соцсетях практически сразу после того, как спецмашина задела борт самолёта, а пассажиры были отправлены в санитарную зону аэропорта. В пресс-службе корреспонденту сообщили о задержке вылета самолёта по техническим причинам.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре корреспонденту Сиб.фм подтвердили, что инцидент с лайнером всё-таки произошел.

«Самолёт авиакомпании "Победа" должен был вылететь из Новосибирска в 7:20. Спецмашина (трап) задела борт самолёта и по этой причине экипаж принял решение провести дополнительный осмотр повреждения. Все 178 пассажиров были отправлены в санитарную зону аэропорта. Осмотр показал, что было повреждено только лакокрасочное покрытие», – рассказала официальный представитель ведомства Оксана Горбунова.

Также в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что самолёт вылетел в Москву только в 11:20. 

Напомним, недавно в аэропорту Толмачёво был задержан житель Якутии за попытку сбыть два килограмма золота.

 

Теги: аэропорты самолет толмачево

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Единая Россия» не будет расширять президиум политсовета в Новосибирской области

сегодня 19:02 Политика 0 Коммент.

Новосибирские бизнесмены вышли в финал конкурса «Лидеры России»

сегодня 18:20 Экономика 0 Коммент.

Новосибирцы могут выбрать имя для первобытного бизона

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Барнаулец вернул долг сувенирными купюрами

сегодня 16:31 Хроника 0 Коммент.

Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

сегодня 14:57 Хроника 0 Коммент.

77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

сегодня 14:35 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво задержали рейс из-за повреждения самолёта трапом

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на весь день остались без горячей воды

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирская сквошистка впервые выиграла значимый турнир

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Бензин в Новосибирске подорожал на 9,5% за год, газовое топливо - на 34%

сегодня 08:21 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске спешащий пешеход угодил под колёса

сегодня 07:32 Хроника 0 Коммент.

Долги, взятки и «Космос» - Итоги недели Сиб.фм

вчера 18:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 3% молочной продукции плохого качества

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Памятник Сталину в Новосибирске откроют ко Дню Победы

вчера 14:26 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.12.2018

Аэропорт Толмачёво имени Покрышкина: за и против

И...

Читать далее
Image
13.11.2018

Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова

Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...

Читать далее
Image
29.10.2018

Кто из великих приземлится в Толмачёво

Новосибирский аэроп...

Читать далее

Новости по теме

Второе имя Толмачёво огласили на федеральном ТВ 05.12.2018 В Москве выяснили личность сбитого самолётом мужчины 22.11.2018 Министр транспорта поставил в пример аэропорт Толмачёво 22.11.2018

Популярное

Image

Новосибирец убил жену на глазах сына

Image

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два м...

Image

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

Image

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 год...

Image

В Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру

Image

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

Image

Красноярец угнал от крещенской купели автомобиль с семилетним реб...

Image

Скандал на борту и в интернете: дебошира рейса «Бангкок – Новосиб...

Image

Сибирякам запретили прогревать машины во дворах

Image

Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосиби...

Image

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей

Image

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

Image

В Новосибирске будут лечить рак головного мозга за один сеанс