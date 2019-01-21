Военные ЦВО уничтожили базы в тылу условного противника

скриншот с видео пресс-службы ЦВО

Более 500 военнослужащих и свыше 500 единиц военной и специальной техники приняли участие в учениях по действиям в тылу противника.

Подразделения спецназа, дислоцированные в Новосибирске, отработали навыки различных действий в тылу врага. Военный проводили рейды, разведывательно-поисковые операции, а также отрабатывали уничтожение баз противника.

«На учениях отрабатываются различные операции по уничтожению целей противника минно-подрывным способом для дальнейшей неосуществимости восстановления объектов. Для определения бандформирований противника используются беспилотные летательные аппараты», – говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

После обнаружения объекты минируются и уничтожаются, условный противник не сможет использовать их при военных действиях. Более того, отработаны действия по захвату автомобилей с противниками и их обезвреживанию.

Напомним, на прошлой неделе военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском.