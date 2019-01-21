Военные ЦВО уничтожили базы в тылу условного противника

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Военные ЦВО уничтожили базы в тылу условного противникаРубрика: общество
21.01.2019 14:11
скриншот с видео пресс-службы ЦВО
Более 500 военнослужащих и свыше 500 единиц военной и специальной техники приняли участие в учениях по действиям в тылу противника.
Подразделения спецназа, дислоцированные в Новосибирске, отработали навыки различных действий в тылу врага. Военный проводили рейды, разведывательно-поисковые операции, а также отрабатывали уничтожение баз противника.
«На учениях отрабатываются различные операции по уничтожению целей противника минно-подрывным способом для дальнейшей неосуществимости восстановления объектов. Для определения бандформирований противника используются беспилотные летательные аппараты», – говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.
После обнаружения объекты минируются и уничтожаются, условный противник не сможет использовать их при военных действиях. Более того, отработаны действия по захвату автомобилей с противниками и их обезвреживанию.
Напомним, на прошлой неделе военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском.
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«Единая Россия» не будет расширять президиум политсовета в Новосибирской области
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