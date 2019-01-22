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Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

Рубрика: недвижимость

22.01.2019 15:15

Фото с сайта pixabay.com

Аналитики выяснили, что в этом году в Новосибирске цены на аренду квартиры поднялись, а количество сдаваемого жилья выросло.

Портала N1.RU 22 января опубликовал данные исследования рынка квартир, сдаваемых в аренду, относящиеся к прошлому, 2018 году. Эксперты сделали вывод, что цены на аренду жилья выросли в среднем на 10 %. Сегодня можно снять однокомнатную квартиру за 15 300 рублей, двухкомнатную – за 20 тысяч рублей, а трёхкомнатную – за 26 тысяч рублей.

Но при этом желающих сдать недвижимость стало значительно больше. На сегодняшний день сдаются 5 844 объекта.

Руководитель пресс-службы сайта N1.RU рассказала о том, что в прошлом году значительно снизились ставки на ипотечное кредитование, поэтому многие люди начали покупать квартиры, а спрос на аренду снизился.

«К тому же за год цены выросли на большинство потребительских товаров, а также на коммунальные услуги, поэтому собственники пытаются как-то компенсировать рост издержек, поднимая цены», – пояснила она.

Напоминаем, этим летом аренда квартир в Новосибирске была одной из самых доступных в стране.

Теги: исследования жильё недвижимость

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Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

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сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

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Специалисты клиники Мешалкина провели уникальную операцию на детском сердце

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Сибирские военные прошли проверку боевых навыков

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:20 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

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Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

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Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

вчера 14:57 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

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