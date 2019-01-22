Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

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Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвоеРубрика: недвижимость
22.01.2019 15:15
Фото с сайта pixabay.com
Аналитики выяснили, что в этом году в Новосибирске цены на аренду квартиры поднялись, а количество сдаваемого жилья выросло.
Портала N1.RU 22 января опубликовал данные исследования рынка квартир, сдаваемых в аренду, относящиеся к прошлому, 2018 году. Эксперты сделали вывод, что цены на аренду жилья выросли в среднем на 10 %. Сегодня можно снять однокомнатную квартиру за 15 300 рублей, двухкомнатную – за 20 тысяч рублей, а трёхкомнатную – за 26 тысяч рублей.
Но при этом желающих сдать недвижимость стало значительно больше. На сегодняшний день сдаются 5 844 объекта.
Руководитель пресс-службы сайта N1.RU рассказала о том, что в прошлом году значительно снизились ставки на ипотечное кредитование, поэтому многие люди начали покупать квартиры, а спрос на аренду снизился.
«К тому же за год цены выросли на большинство потребительских товаров, а также на коммунальные услуги, поэтому собственники пытаются как-то компенсировать рост издержек, поднимая цены», – пояснила она.
Напоминаем, этим летом аренда квартир в Новосибирске была одной из самых доступных в стране.
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