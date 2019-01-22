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500 тысяч человек выступили против продажи в Китай воды из Байкала

Рубрика: общество

22.01.2019 07:32

фото с сайта change.org

Противники строительства завода по розливу байкальской воды собирают подписи, опасаясь возможного ущерба озеру.

Петицию против открытия предприятия по производству бутилированной воды на берегу Байкала подписали около 500 тысяч человек. Документ, призывающий запретить строительство, размещён на платформе Change.org, в первую очередь он адресован Минприроды РФ.

«Это уникальное место! Его особый микроклимат способствует миграции многих видов перелётных птиц, в том числе и редких. Такого разнообразия нет ни в одной другой точке Иркутской области. Учёные говорят, что место заслуживает охраны и признания в качестве памятника природы. Но никак не строительства промышленного объекта!» – говорится в обращении.

Примечательно, что сама петиция была создана два года назад, когда потенциальные инвесторы только объявили о планах построить завод. Однако сейчас пользователи снова активизировались и постоянно добавляют новые подписи. Поводом стало сообщение властей Иркутской области о том, что реализация проекта началась. Первую очередь производства бутилированной воды в Слюдянском районе планируют запустить в 2019 году, а выход на полную мощность произойдёт до 2021 года. Предприятие будет выпускать в сутки до 528 тысяч литров воды, забираемой из глубины Байкала.

Напомним, в ноябре жители Бурятии потребовали вернуть регион в состав Сибирского федерального округа, чтобы сохранить Байкал.

Теги: Байкал Китай вода

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WhatsApp ввёл ограничения для борьбы с фейками

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в СО РАН

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

500 тысяч человек выступили против продажи в Китай воды из Байкала

сегодня 07:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:02 Политика 0 Коммент.

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вчера 18:20 Экономика 0 Коммент.

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Барнаулец вернул долг сувенирными купюрами

вчера 16:31 Хроника 0 Коммент.

Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:57 Хроника 0 Коммент.

77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:42 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

В новосибирском театре пройдёт выставка в поддержку феминизма в драматургии

вчера 11:35 Афиша 0 Коммент.

Бензин в Новосибирске подорожал на 9,5% за год, газовое топливо - на 34%

вчера 08:21 Авто 0 Коммент.

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вчера 07:32 Хроника 0 Коммент.

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