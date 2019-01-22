500 тысяч человек выступили против продажи в Китай воды из Байкала

фото с сайта change.org

Противники строительства завода по розливу байкальской воды собирают подписи, опасаясь возможного ущерба озеру.

Петицию против открытия предприятия по производству бутилированной воды на берегу Байкала подписали около 500 тысяч человек. Документ, призывающий запретить строительство, размещён на платформе Change.org, в первую очередь он адресован Минприроды РФ.

«Это уникальное место! Его особый микроклимат способствует миграции многих видов перелётных птиц, в том числе и редких. Такого разнообразия нет ни в одной другой точке Иркутской области. Учёные говорят, что место заслуживает охраны и признания в качестве памятника природы. Но никак не строительства промышленного объекта!» – говорится в обращении.

Примечательно, что сама петиция была создана два года назад, когда потенциальные инвесторы только объявили о планах построить завод. Однако сейчас пользователи снова активизировались и постоянно добавляют новые подписи. Поводом стало сообщение властей Иркутской области о том, что реализация проекта началась. Первую очередь производства бутилированной воды в Слюдянском районе планируют запустить в 2019 году, а выход на полную мощность произойдёт до 2021 года. Предприятие будет выпускать в сутки до 528 тысяч литров воды, забираемой из глубины Байкала.

Напомним, в ноябре жители Бурятии потребовали вернуть регион в состав Сибирского федерального округа, чтобы сохранить Байкал.