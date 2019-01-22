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Суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме

Рубрика: общество

22.01.2019 11:30

Фото с сайта shutterstock.com

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме из-за десяти мемов, которые, по мнению верующих, оскорбляют их чувства, но дело закрывают из-за поправок в законе.

Даниил Маркин был обвинён в экстремизме 25 июля 2017 года 19-летнего. Парень объясняет, что из тысячи сохранённых картинок у него нашли десяти мемов религиозного содержания и сочли, что они оскорбляют чувства верующих. Для примера, на одной из картинок был изображён Джон Сноу, герой сериала «Игра престолов», с нимбом на голове и надписью: «Джон Сноу воскрес! Воистину воскрес!».

«Год, как мои ФИО внесли в реестр террористов РФ. Год, как я начал бояться засыпать, с мыслью, что с утра за мной вновь приедут», – пишет Даниил на своей личной странице во «ВКонтакте».

21 января 2019 года состоялось последнее заседание суда. 

«Чтобы доказать невиновность, надо судиться еще полгода. У меня не осталось сил на это ради возможной выплаты в 100 тысяч рублей», – поделился Даниил.

По итогу последнего заседания 1 февраля 2019 года Даниила Маркина исключат из списка экстремистов.

Напоминаем, 13 декабря 2018 года красноярский сенатор предложил приравнять неуважительные тексты о власти к экстремизму. 

Теги: экстремизм культура религия

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Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

сегодня 15:15 Недвижимость 0 Коммент.

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В новосибирском банке произошёл взрыв

сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Сибирские военные прошли проверку боевых навыков

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:20 Экономика 0 Коммент.

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вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

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