Суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме

Фото с сайта shutterstock.com

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме из-за десяти мемов, которые, по мнению верующих, оскорбляют их чувства, но дело закрывают из-за поправок в законе.

Даниил Маркин был обвинён в экстремизме 25 июля 2017 года 19-летнего. Парень объясняет, что из тысячи сохранённых картинок у него нашли десяти мемов религиозного содержания и сочли, что они оскорбляют чувства верующих. Для примера, на одной из картинок был изображён Джон Сноу, герой сериала «Игра престолов», с нимбом на голове и надписью: «Джон Сноу воскрес! Воистину воскрес!».

«Год, как мои ФИО внесли в реестр террористов РФ. Год, как я начал бояться засыпать, с мыслью, что с утра за мной вновь приедут», – пишет Даниил на своей личной странице во «ВКонтакте».

21 января 2019 года состоялось последнее заседание суда.

«Чтобы доказать невиновность, надо судиться еще полгода. У меня не осталось сил на это ради возможной выплаты в 100 тысяч рублей», – поделился Даниил.

По итогу последнего заседания 1 февраля 2019 года Даниила Маркина исключат из списка экстремистов.

Напоминаем, 13 декабря 2018 года красноярский сенатор предложил приравнять неуважительные тексты о власти к экстремизму.