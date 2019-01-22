Суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме

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Суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизмеРубрика: общество
22.01.2019 11:30
Фото с сайта shutterstock.com
Жителя Барнаула обвинили в экстремизме из-за десяти мемов, которые, по мнению верующих, оскорбляют их чувства, но дело закрывают из-за поправок в законе.
Даниил Маркин был обвинён в экстремизме 25 июля 2017 года 19-летнего. Парень объясняет, что из тысячи сохранённых картинок у него нашли десяти мемов религиозного содержания и сочли, что они оскорбляют чувства верующих. Для примера, на одной из картинок был изображён Джон Сноу, герой сериала «Игра престолов», с нимбом на голове и надписью: «Джон Сноу воскрес! Воистину воскрес!».
«Год, как мои ФИО внесли в реестр террористов РФ. Год, как я начал бояться засыпать, с мыслью, что с утра за мной вновь приедут», – пишет Даниил на своей личной странице во «ВКонтакте».
21 января 2019 года состоялось последнее заседание суда.
«Чтобы доказать невиновность, надо судиться еще полгода. У меня не осталось сил на это ради возможной выплаты в 100 тысяч рублей», – поделился Даниил.
По итогу последнего заседания 1 февраля 2019 года Даниила Маркина исключат из списка экстремистов.
Напоминаем, 13 декабря 2018 года красноярский сенатор предложил приравнять неуважительные тексты о власти к экстремизму.
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