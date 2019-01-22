Бесплатные «дальневосточные гектары» будут доступны в двух сибирских регионах

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Бесплатные «дальневосточные гектары» будут доступны в двух сибирских регионахРубрика: экономика, общество
22.01.2019 12:14
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Получить бесплатный участок земли в Бурятии и Забайкалье, ранее входивших в состав СФО, возможно будет с июля этого года.
Республика Бурятия и Забайкальский край присоединятся к программе «Дальневосточный гектар» – сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
«С 1 июля мы планируем так же поэтапно, как это делалось на других территориях, начиная только с жителей данных субъектов, предоставлять один гектар», – пояснил Трутнев на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами.
Полпред также отметил, что для начала программы необходимо решить организационные вопросы – уточнить кадастр, завести карты в систему электронного сервиса.
В конце прошлого года республика Бурятия и Забайкальский край указом президента были переданы из состава Сибирского федерального округа в состав ДФО. Федеральный закон о «Дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно ему земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три – задекларировать освоение. По истечении пяти лет участок можно получить в собственность или длительную аренду.
Напомним, около 500 тысяч человек подписали петицию против продажи байкальской воды в Китай.
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