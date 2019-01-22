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Бесплатные «дальневосточные гектары» будут доступны в двух сибирских регионах

Рубрика: экономика, общество

22.01.2019 12:14

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Получить бесплатный участок земли в Бурятии и Забайкалье, ранее входивших в состав СФО, возможно будет с июля этого года.

Республика Бурятия и Забайкальский край присоединятся к программе «Дальневосточный гектар» – сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

«С 1 июля мы планируем так же поэтапно, как это делалось на других территориях, начиная только с жителей данных субъектов, предоставлять один гектар», – пояснил Трутнев на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Полпред также отметил, что для начала программы необходимо решить организационные вопросы – уточнить кадастр, завести карты в систему электронного сервиса.

В конце прошлого года республика Бурятия и Забайкальский край указом президента были переданы из состава Сибирского федерального округа в состав ДФО. Федеральный закон о «Дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно ему земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три – задекларировать освоение. По истечении пяти лет участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Напомним, около 500 тысяч человек подписали петицию против продажи байкальской воды в Китай.

Теги: Дальний Восток Забайкальский край Бурятия

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В Новосибирске две маршрутки столкнулись лоб в лоб

сегодня 15:46 Хроника 0 Коммент.

Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

сегодня 15:15 Недвижимость 0 Коммент.

Бердские депутаты разрешили мэру города обзавестись первым заместителем

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В новосибирском банке произошёл взрыв

сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

Куйбышевские спасатели вызволили рыбака из снежного плена

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Бесплатные «дальневосточные гектары» будут доступны в двух сибирских регионах

сегодня 12:14 Экономика 0 Коммент.

Специалисты клиники Мешалкина провели уникальную операцию на детском сердце

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Сибирские военные прошли проверку боевых навыков

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в СО РАН

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

«Единая Россия» не будет расширять президиум политсовета в Новосибирской области

вчера 19:02 Политика 0 Коммент.

Новосибирские бизнесмены вышли в финал конкурса «Лидеры России»

вчера 18:20 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Барнаулец вернул долг сувенирными купюрами

вчера 16:31 Хроника 0 Коммент.

Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

вчера 14:57 Хроника 0 Коммент.

77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

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