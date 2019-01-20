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Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в СО РАН

Рубрика: общество

22.01.2019 08:27

Фото со страницы Виктора Козодоя в Facebook

Новосибирскому экс-чиновнику не продлили контракт в Институте истории, где он работал директором.

Бывший заместитель губернатора Новосибирской области Виктор Козодой покинул пост директора Института истории СО РАН. Об этом сам бывший чиновник и экс-депутат сообщил на своей странице в Facebook.

«Кстати, дорогие друзья, сегодня у меня последний рабочий день работы, как врио директора института истории. Просто закончился срок контракта, а продлевать мне его не стали)), из-за козней отдельных лиц))», – написал Виктор Козодой (здесь и далее: орфография и пунктуация автора сохранены).

Институтом истории СО РАН Виктор Козодой, имеющий профильную докторскую степень, руководил с января 2018 года. Тогда его назначение вызвало неоднозначную реакцию у сотрудников учреждения. Сам он отмечает, что уход с должности позволит ему сосредоточиться на завершении очередной книги. Впрочем, Виктор Козодой не исключает и сюрпризов в развитии событий.

«… пока рано ставить точку так как список кандидатов на выборы директора ещё до конца не утверждён, и есть доля вероятности, что там будет моё имя», – отметил он на своей странице в социальной сети.

Напомним, в декабре Объединённый Учёный совет по гуманитарным наукам СО РАН не рекомендовал кандидатуру Виктора Козодоя на должность директора Института истории СО РАН.

Теги: история СО РАН отставка

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Лента новостей

Предложить новость

WhatsApp ввёл ограничения для борьбы с фейками

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в СО РАН

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

500 тысяч человек выступили против продажи в Китай воды из Байкала

сегодня 07:32 Общество 0 Коммент.

«Единая Россия» не будет расширять президиум политсовета в Новосибирской области

вчера 19:02 Политика 0 Коммент.

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вчера 18:20 Экономика 0 Коммент.

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:31 Хроника 0 Коммент.

Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

вчера 14:57 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво задержали рейс из-за повреждения самолёта трапом

вчера 13:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на весь день остались без горячей воды

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

В новосибирском театре пройдёт выставка в поддержку феминизма в драматургии

вчера 11:35 Афиша 0 Коммент.

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вчера 08:21 Авто 0 Коммент.

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