Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в СО РАН

Фото со страницы Виктора Козодоя в Facebook

Новосибирскому экс-чиновнику не продлили контракт в Институте истории, где он работал директором.

Бывший заместитель губернатора Новосибирской области Виктор Козодой покинул пост директора Института истории СО РАН. Об этом сам бывший чиновник и экс-депутат сообщил на своей странице в Facebook.

«Кстати, дорогие друзья, сегодня у меня последний рабочий день работы, как врио директора института истории. Просто закончился срок контракта, а продлевать мне его не стали)), из-за козней отдельных лиц))», – написал Виктор Козодой (здесь и далее: орфография и пунктуация автора сохранены).

Институтом истории СО РАН Виктор Козодой, имеющий профильную докторскую степень, руководил с января 2018 года. Тогда его назначение вызвало неоднозначную реакцию у сотрудников учреждения. Сам он отмечает, что уход с должности позволит ему сосредоточиться на завершении очередной книги. Впрочем, Виктор Козодой не исключает и сюрпризов в развитии событий.

«… пока рано ставить точку так как список кандидатов на выборы директора ещё до конца не утверждён, и есть доля вероятности, что там будет моё имя», – отметил он на своей странице в социальной сети.

Напомним, в декабре Объединённый Учёный совет по гуманитарным наукам СО РАН не рекомендовал кандидатуру Виктора Козодоя на должность директора Института истории СО РАН.