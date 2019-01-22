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Хоккей: «Сибирь» победила хабаровский «Амур»

Рубрика: общество

22.01.2019 18:24

фото из группы ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирский хоккейный клуб одержал победу над командой из Хабаровска с отрывом в две шайбы.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между хоккейными клубами «Сибирь» и «Амур» завершился со счётом 4:2. Игра началась с двух шайб, заброшенных в ворота «Амура», после чего хабаровским хоккеистам удалось сравнять счёт.

Сибиряки вырвались вперёд во втором периоде, после чего закрепили своё преимущество в третьем. Шайбы в ворота хабаровской команды забросили Джордан Карон, Константин Алексеев и Данил Романцев, который принёс команде два очка.

Матч в Хабаровске стал заключительным между командами. Во всех четырёх встречах победу одержала «Сибирь». После встречи с «Амуром» новосибирские хоккеисты отправятся во Владивосток, где 24 и 26 января проведут игры с «Адмиралом».

Напомним, в январе новосибирские хоккеисты одержали победу над командой из Сочи.

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь»

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