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Хоккей: «Сибирь» победила хабаровский «Амур»Рубрика: общество
22.01.2019 18:24
фото из группы ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»
Новосибирский хоккейный клуб одержал победу над командой из Хабаровска с отрывом в две шайбы.
Матч регулярного чемпионата КХЛ между хоккейными клубами «Сибирь» и «Амур» завершился со счётом 4:2. Игра началась с двух шайб, заброшенных в ворота «Амура», после чего хабаровским хоккеистам удалось сравнять счёт.
Сибиряки вырвались вперёд во втором периоде, после чего закрепили своё преимущество в третьем. Шайбы в ворота хабаровской команды забросили Джордан Карон, Константин Алексеев и Данил Романцев, который принёс команде два очка.
Матч в Хабаровске стал заключительным между командами. Во всех четырёх встречах победу одержала «Сибирь». После встречи с «Амуром» новосибирские хоккеисты отправятся во Владивосток, где 24 и 26 января проведут игры с «Адмиралом».
Напомним, в январе новосибирские хоккеисты одержали победу над командой из Сочи.
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