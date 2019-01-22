Куйбышевские спасатели вызволили рыбака из снежного плена

фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО

Житель Барабинска поехал на зимнюю рыбалку на озеро Чаны в Новосибирской области и застрял в снегу на автомобиле.

Сегодня, 22 января, спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда в 5:00 утра нашли замерзающего рыбака, автомобиль которого увяз в снежном перемёте. Автомобиль УАЗ застрял в пяти километрах от посёлка Бехтень, рыбак позвал на помощь спасателей. Спасатели на снегоходе прочёсывали акваторию, ранним утром замерзающего мужчину удалось обнаружить на льду озера.

«За выезд автомобиля на лёд вне ледовой переправы рыбаку ответить пришлось, на мужчину был составлен административный протокол. За подобные нарушения нарушителям грозит штраф в размере от 300 до одной тысячи рублей», – сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели напоминают, что при планировании зимней рыбалки нужно тщательно продумывать маршрут передвижения и следить за погодой. В одиночку выезжать в холодное время года тоже не рекомендуется. Угроза для жизни вполне реальна.

Напомним, в декабре спасатели вызволили запертого в машине ребёнка.