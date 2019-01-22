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Новосибирские учёные создали уникальный источник тока для квантового компьютера

Рубрика: наука

22.01.2019 18:01

фото с сайта нгту

В лаборатории НГТУ разработали малошумящий источник тока – изобретение сможет задавать режимы работы квантового компьютера.

Учёные новосибирского университета создали и испытали высокотехнологичный источник тока для квантового компьютера. По словам проректора НГТУ по научной работе профессора Алексея Вострецова, инженерам вуза удалось создать прибор, не уступающий зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходящий их.

«Страна, которая первой создаст квантовую систему обработки информации, получит огромное превосходство над другими странами. Квантовый компьютер сможет за минуты или даже секунды выполнить такой объём вычислений, для которого современным компьютерам потребуются годы. Это ставит под угрозу любые государственные системы безопасности, основанные на шифровании данных, в том числе правительственные и военные каналы связи. Квантовый компьютер – это вопрос национальной безопасности, поэтому все его комплектующие должны быть отечественными», – объяснил важность разработки Вострецов.

Квантовые компьютеры справляются со многими задачами по расшифровке данных, а также решают задачи оптимизации и ведут параллельные вычисления, поэтому перспективны с точки зрения развития искусственного интеллекта и big data.

Напомним, в январе новосибирские учёные нашли вирус, который позволит создать вакцину для лечения опухоли головного мозга.

Теги: НГТУ учёные

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сегодня 18:01 Наука 0 Коммент.

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сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:30 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске две маршрутки столкнулись лоб в лоб

сегодня 15:46 Хроника 0 Коммент.

Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

сегодня 15:15 Недвижимость 0 Коммент.

Бердские депутаты разрешили мэру города обзавестись первым заместителем

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Бесплатные «дальневосточные гектары» будут доступны в двух сибирских регионах

сегодня 12:14 Экономика 0 Коммент.

Суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:20 Экономика 0 Коммент.

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вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

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