Новосибирские учёные создали уникальный источник тока для квантового компьютера

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В лаборатории НГТУ разработали малошумящий источник тока – изобретение сможет задавать режимы работы квантового компьютера.

Учёные новосибирского университета создали и испытали высокотехнологичный источник тока для квантового компьютера. По словам проректора НГТУ по научной работе профессора Алексея Вострецова, инженерам вуза удалось создать прибор, не уступающий зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходящий их.

«Страна, которая первой создаст квантовую систему обработки информации, получит огромное превосходство над другими странами. Квантовый компьютер сможет за минуты или даже секунды выполнить такой объём вычислений, для которого современным компьютерам потребуются годы. Это ставит под угрозу любые государственные системы безопасности, основанные на шифровании данных, в том числе правительственные и военные каналы связи. Квантовый компьютер – это вопрос национальной безопасности, поэтому все его комплектующие должны быть отечественными», – объяснил важность разработки Вострецов.

Квантовые компьютеры справляются со многими задачами по расшифровке данных, а также решают задачи оптимизации и ведут параллельные вычисления, поэтому перспективны с точки зрения развития искусственного интеллекта и big data.

Напомним, в январе новосибирские учёные нашли вирус, который позволит создать вакцину для лечения опухоли головного мозга.