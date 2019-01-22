Новосибирцы увидели уникальное лунное затмение

4 балла
-5
66.36 75.55
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске две маршрутки столкнулись лоб в лоб

сегодня 15:46 Хроника 0 Коммент.

Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

сегодня 15:15 Недвижимость 0 Коммент.

Бердские депутаты разрешили мэру города обзавестись первым заместителем

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В новосибирском банке произошёл взрыв

сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

Куйбышевские спасатели вызволили рыбака из снежного плена

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Бесплатные «дальневосточные гектары» будут доступны в двух сибирских регионах

сегодня 12:14 Экономика 0 Коммент.

Специалисты клиники Мешалкина провели уникальную операцию на детском сердце

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Сибирские военные прошли проверку боевых навыков

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в СО РАН

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

«Единая Россия» не будет расширять президиум политсовета в Новосибирской области

вчера 19:02 Политика 0 Коммент.

Новосибирские бизнесмены вышли в финал конкурса «Лидеры России»

вчера 18:20 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Барнаулец вернул долг сувенирными купюрами

вчера 16:31 Хроника 0 Коммент.

Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

вчера 14:57 Хроника 0 Коммент.

77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы увидели уникальное лунное затмение

Рубрика: общество

22.01.2019 11:01

ФОТО С САЙТА НГУ

Астрономы Новосибирска зафиксировали суперлуние – полное затмение совпало с максимальным сближением Луны и Земли.

В понедельник, 21 января, ученые запечатлели полное лунное затмение. Луна прошла достаточно близко к Земле, и её видимый диаметр увеличился на 8 % – сообщает обсерватория НГУ на сайте университета.

«Подобные совпадения моментов суперлуния и полного лунного затмения происходят не так часто. Сегодняшнее затмение имеет особенность: оно происходит в момент суперлуния. Не самое значительное, но всё же Луна находится близко к перигею. Угловой размер диска Луны, тот диаметр, что мы видим, больше, чем в других точках её траектории, хотя реальный размер Луны, конечно же, остается неизменным. К тому же это затмение – самое светлое из тех, что мы когда-либо наблюдали», – рассказала заведующая обсерваторией «Вега» Альфия Нестеренко.

«Суперлуной» называют явление, когда полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны и Земли. При этом спутник кажется больше и ярче, чем обычно. Следующее затмение будет частным и произойдёт в июле этого года.

Другое редкое астрономическое событие, прохождение Меркурия по диску Солнца, произойдёт 11 ноября 2019 года, его невозможно будет увидеть с территории России. Учёные обсерватории НГУ планируют провести небольшую трансляцию этого редкого явления и сделать снимки транзита.

Напомним, в январе стало известно, что учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой Крым.

Теги: НГУ учёные

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске две маршрутки столкнулись лоб в лоб

сегодня 15:46 Хроника 0 Коммент.

Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

сегодня 15:15 Недвижимость 0 Коммент.

Бердские депутаты разрешили мэру города обзавестись первым заместителем

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В новосибирском банке произошёл взрыв

сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

Куйбышевские спасатели вызволили рыбака из снежного плена

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Бесплатные «дальневосточные гектары» будут доступны в двух сибирских регионах

сегодня 12:14 Экономика 0 Коммент.

Специалисты клиники Мешалкина провели уникальную операцию на детском сердце

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Сибирские военные прошли проверку боевых навыков

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в СО РАН

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

«Единая Россия» не будет расширять президиум политсовета в Новосибирской области

вчера 19:02 Политика 0 Коммент.

Новосибирские бизнесмены вышли в финал конкурса «Лидеры России»

вчера 18:20 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Барнаулец вернул долг сувенирными купюрами

вчера 16:31 Хроника 0 Коммент.

Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

вчера 14:57 Хроника 0 Коммент.

77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
20.07.2017

Не как Джобс — с дипломом!

Нужно ли давать дипломы студентам за успешн...

Читать далее
Image
16.06.2016

Умный по определению

Каким видят Новосибирск будущего учёные и чиновники...

Читать далее
Image
19.02.2016

Кино на Сиб.фм: «Сибирь — великий эксперимент»

Неизв...

Читать далее
Image
18.02.2016

Умный мальчик

Как готовят интеллектуальную силу Сибири

Читать далее
Image
15.02.2016

Что нового?

Шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

Читать далее
Image
08.12.2015

А вы смогли бы?

Четыре победителя инновационных школ в Академпарке - о том, как ...

Читать далее

Новости по теме

Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем вчера 15:01 Новосибирские учёные нашли способ вылечить опухоль мозга 17.01.2019 Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма 11.01.2019 Мини-пиг Борис стал звездой новогоднего ролика НГУ 29.12.2018

Популярное

Image

Новосибирец убил жену на глазах сына

Image

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два м...

Image

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

Image

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 год...

Image

В Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру

Image

Красноярец угнал от крещенской купели автомобиль с семилетним реб...

Image

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

Image

Скандал на борту и в интернете: дебошира рейса «Бангкок – Новосиб...

Image

Сибирякам запретили прогревать машины во дворах

Image

Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосиби...

Image

В Новосибирске будут лечить рак головного мозга за один сеанс

Image

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей

Image

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»