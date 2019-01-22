Новосибирцы увидели уникальное лунное затмение

ФОТО С САЙТА НГУ

Астрономы Новосибирска зафиксировали суперлуние – полное затмение совпало с максимальным сближением Луны и Земли.

В понедельник, 21 января, ученые запечатлели полное лунное затмение. Луна прошла достаточно близко к Земле, и её видимый диаметр увеличился на 8 % – сообщает обсерватория НГУ на сайте университета.

«Подобные совпадения моментов суперлуния и полного лунного затмения происходят не так часто. Сегодняшнее затмение имеет особенность: оно происходит в момент суперлуния. Не самое значительное, но всё же Луна находится близко к перигею. Угловой размер диска Луны, тот диаметр, что мы видим, больше, чем в других точках её траектории, хотя реальный размер Луны, конечно же, остается неизменным. К тому же это затмение – самое светлое из тех, что мы когда-либо наблюдали», – рассказала заведующая обсерваторией «Вега» Альфия Нестеренко.

«Суперлуной» называют явление, когда полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны и Земли. При этом спутник кажется больше и ярче, чем обычно. Следующее затмение будет частным и произойдёт в июле этого года.

Другое редкое астрономическое событие, прохождение Меркурия по диску Солнца, произойдёт 11 ноября 2019 года, его невозможно будет увидеть с территории России. Учёные обсерватории НГУ планируют провести небольшую трансляцию этого редкого явления и сделать снимки транзита.

Напомним, в январе стало известно, что учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой Крым.