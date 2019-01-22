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Омский бизнесмен стал банкротом в надежде не платить огромный долг

Рубрика: проиcшествия

22.01.2019 16:30

Фото с сайта pixabay.com

Бизнесмен прикинулся банкротом и обманул банк на 171 миллион рублей, но его ложь раскрыли.

В Омске 55-летний владелец магазина пива задолжал кредиторам 171 млн рублей. Чтобы убедиться, что мужчина вернёт долг, кредиторы взяли в залог его алкогольную продукцию. Но предпринимателя это не остановило, он продал заложенный товар и объявил себя банкротом.

В пресс-службе МВД по Омской области сообщили, что в феврале 2018 года предприятие было закрыто, но у должника не нашли никаких ценных вещей, которые можно было бы изъять в качестве долга. 

«Обман через некоторое время раскрылся и банк подал на бизнесмена в суд. Он оказался должен более 171 миллиона рублей. За обман ему грозит до шести лет тюрьмы», – сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, что 18 января 2019 года сотрудница банка Краснозёрского района Новосибирской области украла 3 млн рублей и перевела их неизвестным мошенникам. 

 

Теги: банки алкоголь долг

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