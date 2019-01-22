Подрядчик обманул новосибирский «Горводоканал» на 26 миллионов рублей

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Подрядчик обманул новосибирский «Горводоканал» на 26 миллионов рублейРубрика: общество
22.01.2019 16:59
фото с сайта unsplash.com
Следователи установили все детали преступной схемы, но пока не могут найти всех её участников.
Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области предъявило обвинение директору компании-подрядчика, получившей крупные контракты от МУП «Горводоканал» на ремонт коммуникаций.
Согласно постановлению следователя (копия имеется в распоряжении Сиб.фм), речь идет о хищении 26 млн рублей руководителем ООО «СибСтрой Альянс». Организация в 2017 году выиграла тендер, который предусматривал строительство водовода длиной 700 метров на улице Невельского в Ленинском районе Новосибирска. Общая сумма контракта составила чуть менее 75 млн рублей.
Подрядчик снизил свои расходы на выполнение работ за счёт приобретения более дешевых расходных материалов и водопроводных труб, на которые кустарным способом наносили антикоррозийное покрытие. Кроме того, не были соблюдены все предусмотренные регламентом технологии, а в смету включили даже то, что фактически не делалось.
После этого «СибСтрой Альянс» выставил «Горводоканалу» счёт на заведомо завышенную сумму, а предприятие его оплатило. При этом в материалах подчёркивается, что у бухгалтерии МУП «Горводоканал» не было формальных причин отказать в проведении платежа.
Также в постановлении упоминается, что в реализации аферы принимал участие ещё один человек. Однако установить его личность следователям пока не удалось.
Директору компании-подрядчика за мошенничество в особо крупном размере может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Напомним, в прошлом, 2018 году Сиб.фм рассказывал о крупном мошенничестве, в котором был уличён бывший заместитель начальника департамента мэрии Новосибирска.
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