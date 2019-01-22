Сибирские военные прошли проверку боевых навыков

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Сибирские военные прошли проверку боевых навыковРубрика: общество
22.01.2019 10:47
Фото с сайта pixabay.com
В Сибири 600 военнослужащих были подняты по тревоге на учения, во время которых было использовано 100 единиц военной и специальной техники.
22 января в Сибири подразделения ПВО прошли учения, на которых проверялась их боеготовность. Военные отрабатывали марш, смену боевых позиций, отражение нападений разведывательных групп противника и другие навыки. Также были проведены тренировки в случае сложной радиоэлектронной обстановки.
В тренировке поучаствовали около 600 военнослужащих, было проверено около 100 единиц военной и специальной техники.
Напомним, 27 июня 2018 года новосибирец заплатил 50 тысяч рублей из-за попытки откосить от армии.
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