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Сибирские военные прошли проверку боевых навыков

Рубрика: общество

22.01.2019 10:47

Фото с сайта pixabay.com

В Сибири 600 военнослужащих были подняты по тревоге на учения, во время которых было использовано 100 единиц военной и специальной техники.

22 января в Сибири подразделения ПВО прошли учения, на которых проверялась их боеготовность. Военные отрабатывали марш, смену боевых позиций, отражение нападений разведывательных групп противника и другие навыки. Также были проведены тренировки в случае сложной радиоэлектронной обстановки.

В тренировке поучаствовали около 600 военнослужащих, было проверено около 100 единиц военной и специальной техники.

Напомним, 27 июня 2018 года новосибирец заплатил 50 тысяч рублей из-за попытки откосить от армии.

Теги: война армия военная техника

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Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

сегодня 15:15 Недвижимость 0 Коммент.

Бердские депутаты разрешили мэру города обзавестись первым заместителем

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В новосибирском банке произошёл взрыв

сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:14 Экономика 0 Коммент.

Специалисты клиники Мешалкина провели уникальную операцию на детском сердце

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Сибирские военные прошли проверку боевых навыков

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в СО РАН

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:02 Политика 0 Коммент.

Новосибирские бизнесмены вышли в финал конкурса «Лидеры России»

вчера 18:20 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Барнаулец вернул долг сувенирными купюрами

вчера 16:31 Хроника 0 Коммент.

Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

вчера 14:57 Хроника 0 Коммент.

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