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Скончался экс-руководитель налоговой инспекции Новосибирской области Владимир Камышан

Рубрика: общество

22.01.2019 20:58

фото с сайта НГУЭУ

Как стало известно Сиб.фм,  сегодня утром на территории Австрии скончался бывший главный налоговик Новосибирской области, экс-руководитель Росалкогольрегулирования по СФО Владимир Камышан. 

Владимир Андреевич Камышан родился 29 сентября 1950 года в Украине. Когда ему было 10 лет, родители перебрались в Новосибирскую область. В 1972 году окончил Новосибирский институт народного хозяйства по непопулярному тогда направлению “Финансы и кредит”. Он хорошо известен в Новосибирской области: стоял у истоков создания в регионе налоговой службы в 1990 году, а затем 18 лет её возглавлял. После один год руководил межрегиональной инспекцией ФНС по Приволжскому федеральному округу. 

В 2009 году Владимир Андреевич вновь вернулся в Новосибирск, чтобы возглавить выделяемое из налоговой службы межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СФО.  В должности он проработал до 2015 года. После посвятил себя воспитанию маленькой дочери и путешествиям. 

Камышан любил открывать мир. Побывал на Памире и Тянь-Шане, в Долине гейзеров на Камчатке, неоднократно выезжал в Альпы. Хорошо владел как беговыми, так и горными лыжами, освоил сноуборд. Серьезно увлекался туризмом, дайвингом и альпинизмом. В 2014 году был одним из факелоносцев Олимпийского огня. Находясь на заслуженном отдыхе, зимой обязательно выезжал в Австрию и Горный Алтай.

Имел несколько почётных званий: государственный советник Российской Федерации 2 класса, Заслуженный экономист Российской Федерации, Почётный работник Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, кандидат экономических наук. Являлся членом Попечительского совета НГУЭУ.

Редакция Сиб.фм выражает свои соболезнования родным и близким Владимира Камышана.

Теги: власть налоговая служба

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Скончался экс-руководитель налоговой инспекции Новосибирской области Владимир Камышан

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вчера 16:30 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:46 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:15 Недвижимость 0 Коммент.

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вчера 14:04 Политика 0 Коммент.

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вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:47 Общество 0 Коммент.

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