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Специалисты клиники Мешалкина провели уникальную операцию на детском сердце

Рубрика: общество

22.01.2019 11:51

фото предоставлено ФГБУ «НМИЦ им. акадаемика Е.Н. Мешалкина»

Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина по приглашению кардиохирургов Казахстана провели операцию по замене поражённого аортального клапана пятилетнему пациенту.

Бригада специалистов под руководством директора Центра Мешалкина, академика РАН Александра Михайловича Караськова на прошлой неделе, 17 января, провели процедуру Росса, заключающуюся в замене поражённого аортального клапана аутографтом – собственным клапаном лёгочной артерии пациента. Этот метод сегодня считается высокоэффективным способом лечения больных патологией аортального клапана. 

Врождённый порок сердца – двустворчатый аортальный клапан с выраженной недостаточностью – у маленького Владислава диагностировали в 2016 году, и в течение трёх лет мальчик находился под наблюдением специалистов кардиохирургического отделения Национального научного центра хирургии им. А. Н. Сызганова (Алма-Ата, Казахстан). Ребёнок быстро уставал и часто болел простудой.

Теперь, после операции и восстановления, маленький пациент может вернуться к полноценной жизни. 

«Механические и биологические протезы, к сожалению, не могут приблизиться к функциональным и физиологическим параметрам, которые соответствуют норме. Имплантация механического протеза повлияла бы на качество жизни ребенка: он был бы ограничен в физической активности, нуждался бы в пожизненной антикоагулянтной терапии. Для данной возрастной категории процедура Росса – это оптимальный вариант», – рассказал руководитель центра новых хирургических технологий Александр Владимирович Богачёв-Прокофьев, ассистировавший во время операции Александру Караськову. 

Вчера маленький пациент был переведён из реанимации в стационарную палату.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно о разработке специалистами клиники Мешалкина уникального биопротеза из вены быка.

 

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