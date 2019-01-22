Бердские депутаты разрешили мэру города обзавестись первым заместителем

Фото с официального сайта администрации города Бердска

Депутаты почти единогласно проголосовали за введение в состав администрации должности вице-мэра города.

На внеочередной сессии горсовета Бердска сегодня, 22 января, депутаты утвердили структуру администрации в соответствии с Уставом города.

На депутатском комитете по промышленности горсовета 5 сентября прошлого года начался спор о том, нужен ли городу вице-мэр. Каждый член комитета высказал своё мнение и было принято решение вынести проблему на следующее собрание.

Причиной решения стало заявление депутатов о том, что это не сельсовет и что в городе мэру необходим заместитель.

«У нас в Уставе есть должность первого зама мэра, а в структуре – нет, теперь решили, что Устав и структура должны соответствовать друг другу», – пояснил спикер горсовета Валерий Бадьин.

На очередной сессии депутаты почти единогласно проголосовали за введение новой должности. Только один из 28 депутатов городского совета проголосовал против.

Эту информацию подтвердила по телефону корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы Анна Чекмазова.

Напоминаем, 4 сентября 2018 года Верховный суд признал часть устава Бердска незаконной.