В Новосибирске две маршрутки столкнулись лоб в лоб

Лента новостейПредложить новость
Бердские депутаты разрешили мэру города обзавестись первым заместителем
Бесплатные «дальневосточные гектары» будут доступны в двух сибирских регионах
Специалисты клиники Мешалкина провели уникальную операцию на детском сердце
Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в СО РАН
Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей
Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем
В Новосибирске две маршрутки столкнулись лоб в лобРубрика: проиcшествия
22.01.2019 15:46
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
На Мочищенском шоссе в Новосибирске произошла авария – пострадали восемь человек.
Сегодня, 22 января, недалеко от остановки «Кедровая» в Заельцовском районе столкнулись маршрутки № 53 и № 25. По неустановленным причинам одна из маршруток выехала на встречную полосу, что привело к столкновению. Всего в салонах микроавтобусов находилось 12 человек.
Информацию подтвердили в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
После аварии за медицинской помощью обратились восемь человек. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия.
Напомним, что в январе машину разорвало пополам в ДТП в Заельцовском районе Новосибирска.
Комментарии
Лента новостей
Бердские депутаты разрешили мэру города обзавестись первым заместителем
Бесплатные «дальневосточные гектары» будут доступны в двух сибирских регионах
Специалисты клиники Мешалкина провели уникальную операцию на детском сердце
Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в СО РАН
Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей
Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем
Статьи по теме
Больше тепла городу
Почему коммунальные службы включают отопление невоврем...
Неземная девушка
Будни стюардессы: инструкции, пилоты, чулки, высота и восхи...
Бомбануло
Испытания теплосетей Новосибирска как проверка города на прочность...
Новости по теме
Популярное