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В Новосибирске две маршрутки столкнулись лоб в лоб

Рубрика: проиcшествия

22.01.2019 15:46

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

На Мочищенском шоссе в Новосибирске произошла авария  пострадали восемь человек.

Сегодня, 22 января, недалеко от остановки «Кедровая» в Заельцовском районе столкнулись маршрутки № 53 и № 25. По неустановленным причинам одна из маршруток выехала на встречную полосу, что привело к столкновению. Всего в салонах микроавтобусов находилось 12 человек.

Информацию подтвердили в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. 

После аварии за медицинской помощью обратились восемь человек. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия.

Напомним, что в январе машину разорвало пополам в ДТП в Заельцовском районе Новосибирска. 

Теги: аварии

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В Новосибирске две маршрутки столкнулись лоб в лоб

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Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

сегодня 15:15 Недвижимость 0 Коммент.

Бердские депутаты разрешили мэру города обзавестись первым заместителем

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В новосибирском банке произошёл взрыв

сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

Куйбышевские спасатели вызволили рыбака из снежного плена

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Бесплатные «дальневосточные гектары» будут доступны в двух сибирских регионах

сегодня 12:14 Экономика 0 Коммент.

Специалисты клиники Мешалкина провели уникальную операцию на детском сердце

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Сибирские военные прошли проверку боевых навыков

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в СО РАН

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

«Единая Россия» не будет расширять президиум политсовета в Новосибирской области

вчера 19:02 Политика 0 Коммент.

Новосибирские бизнесмены вышли в финал конкурса «Лидеры России»

вчера 18:20 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторов на 2,5 миллиона рублей

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Барнаулец вернул долг сувенирными купюрами

вчера 16:31 Хроника 0 Коммент.

Новый митрополит Новосибирский и Бердский рассказал о своём отношении к Сталину и Монстрации

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Томские учёные: крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

За гибель 10 человек в пожаре на обувной фабрике будут судить организаторов производства

вчера 14:57 Хроника 0 Коммент.

77-летняя жительница Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

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