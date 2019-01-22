В Новосибирске две маршрутки столкнулись лоб в лоб

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На Мочищенском шоссе в Новосибирске произошла авария – пострадали восемь человек.

Сегодня, 22 января, недалеко от остановки «Кедровая» в Заельцовском районе столкнулись маршрутки № 53 и № 25. По неустановленным причинам одна из маршруток выехала на встречную полосу, что привело к столкновению. Всего в салонах микроавтобусов находилось 12 человек.

Информацию подтвердили в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

После аварии за медицинской помощью обратились восемь человек. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия.

Напомним, что в январе машину разорвало пополам в ДТП в Заельцовском районе Новосибирска.