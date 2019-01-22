Красноярцы отправили в Госдуму посылки с мусором

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Активисты из Красноярска отправили в Москву посылки с мусором, указывая на бездействие местных властей.

Общественные активисты Красноярска отправили в Госдуму посылки с мусором. Они возмущены экологической ситуацией в городе и считают, что город просто погряз в мусоре. Особенно остро это стало ощущаться на новогодних каникулах: улицы Красноярска буквально утонули в тоннах мусора.

С 1 января работала специальная техника, выделенная властями для устранения проблемы, но это не помогло.

Общественники уверены, что власти не хотят действовать в интересах города. Поэтому они решили пойти дальше и отправили посылки с мусором в Госдуму.

«Вот городской мусор, пока он дойдет до Москвы, запашок будет просто шикарнейший. Понюхайте отечественный мусор, вспомните, откуда вы родом, для кого вы служите», – высказалась организатор протеста Евгения Елизарьева.

Она уверена, что мэр Красноярска убегает от общественников, предпочитая ходить на концерты, а губернатор никак не комментирует ситуацию и помочь могут только крайние меры.

Напоминаем, с 1 января 2019 года в Новосибирске стали по-новому вывозить мусор.