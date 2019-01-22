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Красноярцы отправили в Госдуму посылки с мусором

Рубрика: общество

22.01.2019 17:22

Фото с сайта pixabay.com

Активисты из Красноярска отправили в Москву посылки с мусором, указывая на бездействие местных властей.

Общественные активисты Красноярска отправили в Госдуму посылки с мусором. Они возмущены экологической ситуацией в городе и считают, что город просто погряз в мусоре. Особенно остро это стало ощущаться на новогодних каникулах: улицы Красноярска буквально утонули в тоннах мусора.

С 1 января работала специальная техника, выделенная властями для устранения проблемы, но это не помогло.

Общественники уверены, что власти не хотят действовать в интересах города. Поэтому они решили пойти дальше и отправили посылки с мусором в Госдуму.

«Вот городской мусор, пока он дойдет до Москвы, запашок будет просто шикарнейший. Понюхайте отечественный мусор, вспомните, откуда вы родом, для кого вы служите», – высказалась организатор протеста Евгения Елизарьева.

Она уверена, что мэр Красноярска убегает от общественников, предпочитая ходить на концерты, а губернатор никак не комментирует ситуацию и помочь могут только крайние меры.

Напоминаем, с 1 января 2019 года в Новосибирске стали по-новому вывозить мусор.

Теги: экология Госдума мусор

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Красноярцы отправили в Госдуму посылки с мусором

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Подрядчик обманул новосибирский «Горводоканал» на 26 миллионов рублей

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сегодня 16:30 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске две маршрутки столкнулись лоб в лоб

сегодня 15:46 Хроника 0 Коммент.

Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

сегодня 15:15 Недвижимость 0 Коммент.

Бердские депутаты разрешили мэру города обзавестись первым заместителем

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

Куйбышевские спасатели вызволили рыбака из снежного плена

сегодня 12:46 Общество 0 Коммент.

Бесплатные «дальневосточные гектары» будут доступны в двух сибирских регионах

сегодня 12:14 Экономика 0 Коммент.

Суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Сибирские военные прошли проверку боевых навыков

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в СО РАН

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

500 тысяч человек выступили против продажи в Китай воды из Байкала

сегодня 07:32 Общество 0 Коммент.

«Единая Россия» не будет расширять президиум политсовета в Новосибирской области

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вчера 18:20 Экономика 0 Коммент.

Новосибирцы могут выбрать имя для первобытного бизона

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся ледовый дворец спорта «Сибирь»

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

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