В новосибирском банке произошёл взрыв

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В новосибирском банке произошёл взрывРубрика: проиcшествия
22.01.2019 13:15
Скриншот с сайта google.com/maps
В новосибирском отделении Бинбанка произошёл взрыв – причины происшествия выясняются.
ЧП произошло в круглосуточном отделении банка в Первомайском районе – сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
«В 4:50 утра поступило сообщение о задымлении и разбитом окне круглосуточного банковского учреждения на улице Первомайской. По указанному адресу выехала оперативная группа. На месте обнаружено повреждённое помещение и банкоматы, которые не были вскрыты, деньги из них не похищены. Пострадавших нет», – пояснили в ведомстве.
В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также экспертизы по установлению причин происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Напомним, в январе взрыв прогремел в Ростовской области.
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