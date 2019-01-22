В новосибирском банке произошёл взрыв

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В новосибирском отделении Бинбанка произошёл взрыв – причины происшествия выясняются.

ЧП произошло в круглосуточном отделении банка в Первомайском районе – сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

«В 4:50 утра поступило сообщение о задымлении и разбитом окне круглосуточного банковского учреждения на улице Первомайской. По указанному адресу выехала оперативная группа. На месте обнаружено повреждённое помещение и банкоматы, которые не были вскрыты, деньги из них не похищены. Пострадавших нет», – пояснили в ведомстве.

В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также экспертизы по установлению причин происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Напомним, в январе взрыв прогремел в Ростовской области.