WhatsApp ввёл ограничения для борьбы с фейками

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WhatsApp ввёл ограничения для борьбы с фейкамиРубрика: общество
22.01.2019 10:14
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Пользователи WhatsApp теперь смогут пересылать одно и то же сообщение только пять раз – нововведение должно уменьшить распространение ложной информации.
21 января мессенджер WhatsApp обновил правила пользования, сократив возможность пересылки сообщений, – сообщает Reuters со ссылкой на главу отдела связей с общественностью WhatsApp Карла Вуга. Теперь пользователи смогут распространять сообщение только пять раз вместо 20, как это было ранее. Нововведения мотивированы борьбой с «дезинформацией и слухами».
Ранее подобное ограничение действовало только на территории Индии. Лимит здесь ввели в июле прошлого года после того, как распространение фейков привело к убийствам людей.
Первым обновления мессенджера будут доступны пользователям ОС Android, чуть позже и для устройств под управлением iOS.
Напомним, в январе начался сбор подписей против автора фейков о ЧП в Магнитогорске.
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