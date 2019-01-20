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WhatsApp ввёл ограничения для борьбы с фейками

Рубрика: общество

22.01.2019 10:14

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Пользователи WhatsApp теперь смогут пересылать одно и то же сообщение только пять раз – нововведение должно уменьшить распространение ложной информации.

21 января мессенджер WhatsApp обновил правила пользования, сократив возможность пересылки сообщений, – сообщает Reuters со ссылкой на главу отдела связей с общественностью WhatsApp Карла Вуга. Теперь пользователи смогут распространять сообщение только пять раз вместо 20, как это было ранее. Нововведения мотивированы борьбой с «дезинформацией и слухами».

Ранее подобное ограничение действовало только на территории Индии. Лимит здесь ввели в июле прошлого года после того, как распространение фейков привело к убийствам людей.

Первым обновления мессенджера будут доступны пользователям ОС Android, чуть позже и для устройств под управлением iOS.

Напомним, в январе начался сбор подписей против автора фейков о ЧП в Магнитогорске.

Теги: интернет приложения

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сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:20 Экономика 0 Коммент.

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вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

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