Экс-глава сельсовета в Новосибирской области осуждён за ущерб в 260 миллионов рублей

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Новосибирский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы бывшего главу Верх-Тулинского сельсовета за превышение полномочий и причинение ущерба муниципальному образованию в особо крупном размере.

К двум годам лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года осуждён Николай Кононов, который ранее являлся главой сельсовета, а в последнее время занимал должность председателя совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета.

Судом установлено, что в период с 15 марта 2010 года по 8 октября 2015 года Кононов, исполняя обязанности главы муниципалитета, незаконно заключил с ООО «Инотех» договор аренды земельного участка, продал находящиеся на нём семь зданий, а затем и сам участок.

«По иску прокурора Арбитражный суд Новосибирской области в 2016 году признал недействительными договоры аренды земельного участка, купли-продажи нежилых зданий, а также купли-продажи земельного участка, нежилые здания и земельный участок возвращены администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района. В результате действия Кононова повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившихся в причинении ущерба в размере почти 260 млн рублей», – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Помимо реального срока осуждённому установлен испытательный срок 1 год, а также вменены дополнительные обязанности.

Напомним, в декабре осуждён новосибирский чиновник за незаконное получение шести квартир.