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Кандидат в президенты РФС предложил строить в Сибири крытые футбольные стадионы

Рубрика: общество

23.01.2019 15:40

фото предоставлено дмитрием ерыкаловым

Гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков, являющийся единственным кандидатом на должность президента Российского Футбольного Союза, прибыл в Новосибирск, где провёл встречу с главами местных федераций.

Основной темной заседания стало развитие детско-юношеского футбола, а также проблемы сибирского региона со спортивной инфраструктурой. В разговоре с журналистами Дюков призвал местные власти к строительству стадионов с закрытыми крышами, приведя в пример «Газпром-Арену» в Санкт-Петербурге. 

Дюков считает, что в городах Сибири было бы правильно решить вопрос о строительстве стадионов с выдвижной крышей, подобных тому, что возведён в Санкт-Петербурге. По его словам, Валентина Матвиенко (губернатор Санкт-Петербурга в то время) всячески пыталась оптимизировать этот проект, отказавшись от крыши. «Сейчас нет ни одного человека, который скажет, что эта крыша не нужна. Когда на улице -20 градусов, а внутри +20 – ты можешь снять одежду и чувствовать себя как в театре. На эту крышу были потрачены несколько лишних миллиардов, но как оценить комфорт?» – добавил Дюков. 

Кандидат в президенты РФС считает, что если возвести подобный стадион в Новосибирске или Красноярске, города получат возможность проводить круглогодично любые соревнования. На футбольном стадионе «Шальке» проводят биатлон, а на стадионе «Зенита» недавно играли в хоккей.

Дюков также отметил, что нужно развивать инфраструктуру, но на первом месте для федерации стоит детско-юношеский спорт, а строительство арен – это задача регионов и владельцев клубов. 

Кроме того, по итогам встречи стало известно, что на заседании обсуждалась возможность возведения крыши у футбольного стадиона в Красноярске, а также то, что земля под строительство стадиона выделена в Новосибирске. Накануне кандидат в президенты РФС посетил с аналогичным визитом Хабаровск. 

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, почему Виталий Мутко покинул пост президента РФС.

Теги: спорт футбол

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