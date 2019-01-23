Муж сибирячки помог приставам арестовать её автомобиль

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Девушка спрятала автомобиль, который оставила в залоге у одного из банков, но её муж «помог» судебным приставам его обнаружить.

Жительница Новосибирска заложила автомобиль банку в счёт погашения долга, но выплатить кредит так и не смогла. Не желая отдавать машину, она спрятала автомобиль и тщательно скрыла его местонахождение.

Но всё вскрылось, когда муж девушки выложил резюме на вакансию «Водитель с личным авто». В марке машины стоял Hyundai SOLARIS, тот самый, который прятала его жена.

Судебные приставы представились работодателями и пригласили мужчину на собеседование, куда он приехал на этом автомобиле. Там машину и забрали.

«Автомобиль сразу арестовали и передали на хранение следствию. Перед девушкой стоит условие, что она должна наладить отношения с банком, иначе её автомобиль отдадут на реализацию в счёт погашения долга», – сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Подозреваемая дала обещание в ближайшее время уладить отношения с банком.

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