Муж сибирячки помог приставам арестовать её автомобиль

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Муж сибирячки помог приставам арестовать её автомобильРубрика: проиcшествия
23.01.2019 11:09
Фото с сайта pixabay.com
Девушка спрятала автомобиль, который оставила в залоге у одного из банков, но её муж «помог» судебным приставам его обнаружить.
Жительница Новосибирска заложила автомобиль банку в счёт погашения долга, но выплатить кредит так и не смогла. Не желая отдавать машину, она спрятала автомобиль и тщательно скрыла его местонахождение.
Но всё вскрылось, когда муж девушки выложил резюме на вакансию «Водитель с личным авто». В марке машины стоял Hyundai SOLARIS, тот самый, который прятала его жена.
Судебные приставы представились работодателями и пригласили мужчину на собеседование, куда он приехал на этом автомобиле. Там машину и забрали.
«Автомобиль сразу арестовали и передали на хранение следствию. Перед девушкой стоит условие, что она должна наладить отношения с банком, иначе её автомобиль отдадут на реализацию в счёт погашения долга», – сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Подозреваемая дала обещание в ближайшее время уладить отношения с банком.
Напоминаем, 18 января 2019 года продавца колбасы осудили за взятку в 500 рублей.
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