Наукоград Кольцово нашел в Белоруссии новый город-побратим

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Тесные связи в наукограде планируют использовать для развития науки.

Мэр Кольцово Николай Красников подписал соглашение об установлении побратимских связей с исполкомом Горецкого района Белоруссии – территории в Могилёвской области, административным центром которой является город Горки. Церемония состоялась в рамках официального визита делегации Новосибирской области в соседнее государство.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, к подписанию соглашения стороны подтолкнул опыт успешного сотрудничества Биотехнопарка наукограда Кольцово и Технопарка «Горки». Оба проекта являются флагманами научно-технического развития на своих территориях.

Научно-производственная площадка в Кольцово нацелена на развитие разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и информационных технологиях. Технопарк «Горки» является единственной научно-технологической площадкой в системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, нацеленной на коммерческое внедрение аграрных наукоемких разработок.

Примечательно, что у наукограда Кольцово есть еще один город-побратим с похожим названием. Исполком Горецкого района составит компанию муниципалитету Гроцка из Сербии, соглашение о сотрудничестве с которым было заключено в ноябре 2018 года.

Напомним, в 2018 году у Контрольно-счетной палаты Новосибирской области были претензии к эффективности деятельности Ботехнопарка в Кольцово.